Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe'de Tripic ile yollar ayrıldı! Yeni takımı...
Giriş Tarihi: 3.5.2021 16:30

'de Tripic ile yollar ayrıldı! Yeni takımı...

Göztepe'de Tripic ile yollar ayrıldı! Yeni takımı...

ekiplerinden 'de sezonun bitimine 3 hafta kala bir ayrılık yaşandı. Norveçli golcü ile karşılıklı anlaşılarak sözleşme sonlandırıldı. Tripic'in eski takımı 'e döneceği öğrenildi.

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor'u 3-2 yenen Göztepe'de Zlatko Tripic ile yollar ayrıldı.

Hırvat asıllı Norveçli oyuncunun eski kulübü Viking'e geri dönmek için yönetimle görüştüğü ve karşılıklı olarak anlaşıldığı ifade edildi.

Geçen sezonun devre arasında Viking'ten Göz-Göz'e gelen 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 2019-2020'nin ikinci yarısında 11 lig ve 1 de kupa müsabakasına çıktı.

Bu sezon 31 Süper Lig müsabakasında 1529 dakika sahada kalan Tripic, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hastalıkla boğusan Seren Serengil bir deri bir kemik kaldı! Seren Serengil'in vücudunda sadece 4 kg yağ kalmış...
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? 2021 Ramazan Bayramı Emekli ikramiyesi zammı ve ödeneceği tarih belli oldu!
Survivor'dan elenen Öykü Çelik'ten İsmail Balaban açıklaması: İsmail ile nişanlısı Gamze’nin çözebileceği bir şey...
Son dakika: Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! "Beşiktaş'ın yerine şampiyon olacaksa..."
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığından çalışma izin belgesi açıklaması! Çalışma izin belgesi almak isteyenler dikkat...
Hindistan varyantı için son dakika açıklaması geldi: İşte Hindistan mutantının sert etkisi
Survivor İsmail Balaban'ın annesinin 'Yılan' dediği nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı: Zor durumdayım, yardım edin...
Son dakika | Pençe-Yıldırım'da PKK'ya şok! İnlerine girilen hainler kabusu yaşıyor
Son dakika haberi: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor
Son dakika | Maaşlar, ikramiyeler ve nakdi destek için düğmeye basıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe'de Tripic ile yollar ayrıldı! Yeni takımı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA