Son dakika: Çifte kupayla Beşiktaş'ın kasası dolacak! Devler Ligi detayı...

Son dakika... Sezon başında 10 transfer için 800 bin Euro harcayan ve bütçesini 8 milyon Euro aşağı çeken Beşiktaş, gelinen noktada çok para harcayarak değil, akıllı yatırımla büyük bir kazanca ulaşmak üzere. Ghezzal, Josef, Aboubakar gibi kariyeri düşüşte olan futbolcuları transfer eden Kartal, genç oyunculara da güvenini Ersin ve Rıdvan ile gösterdi. Siyah-beyazlı takımda bu sezon hemen hemen her futbolcu değer kazandı ve kariyer zirvesi yakaladı.
BONSERVİS HARCAMASI 1.1 MİLYON EURO
Mayıs ayına Hatayspor'u 7-0 yenerek başlayan siyah-beyazlıların, sezon başı yaptığı akıllı yatırım şimdi altın yumurtlayan tavuğa dönüşmüş durumda. Sezonun genelinde sadece 1.1 milyon Euro bonservis ödeyen Kartal, zaferini ilan ettiği anda kasasına 321 milyon TL üzerinde rakamın girmesini garantilemiş olacak.
İKİ KUPA İLE BİRLİKTE 20 MİLYON TL DAHA
Şampiyonlar Ligi'nden 20 milyon Euro (199 milyon TL) ayakbastı parası ve yayın geliri, TFF'den de 42 milyon TL şampiyonluk ödülü alacak olan Beşiktaş, kalan 3 maçta elde edeceği skorlara paralel, bu sezonki galibiyet ve beraberlik primlerini de 80 milyon TL'nin üzerine çıkaracak. Bu gelirlere Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarının da eklenmesi halinde siyah-beyazlıların toplamda 340 milyon TL gibi bir rakamı kasasına koyması bekleniyor.
GHEZZAL, SERGEN YALÇIN'DAN DOLAYI KALMAK İSTİYOR
17 asist ve 5 gollük performansıyla Beşiktaş'ın başarısında büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal, futbol hayatına Beşiktaş'ta devam etmek istiyor. 28 yaşındaki oyuncunun Türkiye temsilcisi Hakan Korkmaz, Beyaz TV'ye konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Ghezzal'ın Beşiktaş'ta kalmak istemesinin en büyük sebeplerinden birisi Sergen Yalçın'dır. Çünkü onunla öz güven kazandı. 3 yıldır milli takıma gitmiyordu, gitti. Uzun süredir oynamıyordu, oynamaya başladı. Ancak süreçte Leicester City'nin ne diyeceği önemli. Bonservis fiyatı ne olacak? Süreç nasıl yürüyecek? Erken mi yoksa sonra mı gelecek? Ama inanıyorum ki finalde bedeli ne olursa olsun Ghezzal buraya gelecek."
İŞTE TRANSFER DETAYLARI
Leicester City'nin 2018-19'da 14 milyon euro bonservisle Monaco'dan transfer ettiği Rachid Ghezzal'ı Beşiktaş, sezon başında bedel ödemeden kiraladı. Transferi son gün gerçekleşen ve evrakları motosikletle TFF'ye ulaştırılan Cezayirli, Kartal'a 1.2 milyon euro garanti ücret artı 150 bin euro zorunlu bonusa imza attı.
10 MİLYON EURO'YU VEREN ERSİN'İ ALIR!
Kaleyi devraldığı ilk sezonunda şampiyonluk yaşamaya hazırlanan Ersin Destanoğlu, ligde 32 maçta 29 gol yerken 13 karşılaşmayı da ağlarında top görmeden tamamladı. 20 yaşındaki eldivenin başarılı performansına Avrupa kulüpleri kayıtsız kalmadı.
Lyon, Ersin'i izlemek için 3 kez Türkiye'ye scoutlarını gönderirken Nice ve Torino'nun gözlemcileri de Hatayspor maçında tribündeydi. Siyah-beyazlı yönetim ise özellikle Lyon ve Nice'in yakından ilgilendiği genç kalecinin bonservisini 10 miyon euro olarak belirledi. Sezon sonunda resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.
HİÇBİR RAKİBİMİZE SAYGISIZLIK YAPMAYIZ
Beşiktaş Kulübü, G.Saray'la oynayacakları maçın sonunda ortaya çıkacak puan durumuna göre şampiyonluk kupasının Türk Telekom Stadı'na getirilmesi iddialarına yanıt verdi. Açıklamada, "118 yılık şerefli mazimizden aldığımız Beşiktaşlılık duruşumuzun bir gereği olarak hiçbir rakibimize asla saygısızlık yapmayız. Şampiyon olduğumuz vakit, kupamızı hak ettiğimiz şekilde ve hak ettiğimiz yerde kaldırmak en doğal hakkımızdır" ifadeleri kullanıldı.