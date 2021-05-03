Son dakika: Çifte kupayla Beşiktaş'ın kasası dolacak! Devler Ligi detayı...

GHEZZAL, SERGEN YALÇIN'DAN DOLAYI KALMAK İSTİYOR

17 asist ve 5 gollük performansıyla Beşiktaş'ın başarısında büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal, futbol hayatına Beşiktaş'ta devam etmek istiyor. 28 yaşındaki oyuncunun Türkiye temsilcisi Hakan Korkmaz, Beyaz TV'ye konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Ghezzal'ın Beşiktaş'ta kalmak istemesinin en büyük sebeplerinden birisi Sergen Yalçın'dır. Çünkü onunla öz güven kazandı. 3 yıldır milli takıma gitmiyordu, gitti. Uzun süredir oynamıyordu, oynamaya başladı. Ancak süreçte Leicester City'nin ne diyeceği önemli. Bonservis fiyatı ne olacak? Süreç nasıl yürüyecek? Erken mi yoksa sonra mı gelecek? Ama inanıyorum ki finalde bedeli ne olursa olsun Ghezzal buraya gelecek."