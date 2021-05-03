Son dakika: Fenerbahçe Kadıköy’de Erzurumspor’u ağırlıyor! Zirve yarışında kritik maç…

Süper Lig'de küme düşme hattı ve zirve yarışında birbirinden kritik maçlar oynanmaya devam ediyor. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesiyle birlikte yükselişe geçen sarı-lacivertliler, son olarak geçtiğimiz hafta Alanyaspor ile 0-0 berabere kalmıştı. Alanya'da kaybedilen 2 puanı Kadıköy'de oynanacak olan Erzurumspor maçında telafi etmek isteyen Fenerbahçe, mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor.
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: Harun, Ozan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mesut, İrfan, Mert, Pelkas, Valencia
ERZURUMSPOR: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Boumal, Obertan, Omolo, Rashani, Cenk, Gomes
Erzurumspor ise Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı son 3 maçtan 3 galibiyet alarak çıkışa geçti. Düşme potasından ayrılma planları yapan Erzurumspor, Fenerbahçe karşısında puan alarak riskli bölgeden uzaklaşmanın peşinde.
Bu akşam saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu karşılaşmayı, Mete Kalkavan yönetecek. Fenerbahçe'nin, maç öncesinde 73 puanı bulunurken, Erzurumspor'un 37 puanı bulunuyor.
SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK
Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.
7 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 40. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR İLE 4. RANDEVU
Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de yarın 4. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ilk karşılaşma, 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. Söz konusu sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda yapılan müsabaka, 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.
Rekabette bu sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan karşılaşmada da Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.