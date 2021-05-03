Son dakika: Fenerbahçe Kadıköy’de Erzurumspor’u ağırlıyor! Zirve yarışında kritik maç…

Süper Lig'de küme düşme hattı ve zirve yarışında birbirinden kritik maçlar oynanmaya devam ediyor. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesiyle birlikte yükselişe geçen sarı-lacivertliler, son olarak geçtiğimiz hafta Alanyaspor ile 0-0 berabere kalmıştı. Alanya'da kaybedilen 2 puanı Kadıköy'de oynanacak olan Erzurumspor maçında telafi etmek isteyen Fenerbahçe, mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Harun, Ozan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mesut, İrfan, Mert, Pelkas, Valencia

ERZURUMSPOR: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Boumal, Obertan, Omolo, Rashani, Cenk, Gomes