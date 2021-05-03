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Giriş Tarihi: 3.5.2021 19:33 Son Güncelleme: 3.5.2021 20:01

Son dakika: Fenerbahçe'de maçı öncesi şok gelişme! ...

Son dakika: Fenerbahçe'de Erzurumspor maçı öncesi şok gelişme! Serdar Aziz...

Son dakika haberi... 'in 39. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - maçı öncesi sarı-lacivertlilerde şok bir sakatlık yaşandı. Ligde kümede kalma mücadelesi veren Erzurumspor'u yara almadan geçerek zirveden uzaklaşmak istemeyen Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Sarı-lacivertli takımın ilk 11'inde beklenmeyen bir değişim yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 39. haftanın son maç gününde oynanacak olan Fenerbahçe-Erzurumspor mücadelesi, bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Zorlu mücadele öncesinde mutlak galibiyet için sahaya çıkan iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

Sarı-lacivertlilerde ise beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin 11'inde maç öncesinde sakatlığı ve cezası bulunmayan Serdar Aziz'in yerine ligde tam 9 haftadır ilk 11'de sahaya çıkmayan Tisserand'ın savunmada yer aldığı görüldü.

Fenerbahçe'nin 11'i şöyle:

Fenerbahçe: Harun, Ozan, Attila, Tisserand, Caner, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

Emre Belözoğlu, savunmada Serdar Aziz yerine Marcel Tisserand'a görev verdi. TRT Spor'un haberine göre, Serdar Aziz, arka adelesindeki sakatlık nedeniyle Erzurumspor maçı kadrosuna alınmadı.

"AĞRILARI OLDUĞUNU İLETTİ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Serdar Aziz'in sağlık durumu hakkında şöyle konuştu:

"Serdar, maçtan önce ağrıları olduğunu iletti bize. Sağlık ekibinden de çok olumlu veriler gelmedi, Serdar için. Herkes elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ben görevi devraldıktan sonra herkese şans geleceğini söylemiştim, bugün o maçlardan bir tanesi."

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Son dakika: Fenerbahçe'de Erzurumspor maçı öncesi şok gelişme! Serdar Aziz...
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