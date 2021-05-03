Son dakika: Fenerbahçe'de Erzurumspor maçı öncesi şok gelişme! Serdar Aziz...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 39. haftanın son maç gününde oynanacak olan Fenerbahçe-Erzurumspor mücadelesi, bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Zorlu mücadele öncesinde mutlak galibiyet için sahaya çıkan iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
Sarı-lacivertlilerde ise beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin 11'inde maç öncesinde sakatlığı ve cezası bulunmayan Serdar Aziz'in yerine ligde tam 9 haftadır ilk 11'de sahaya çıkmayan Tisserand'ın savunmada yer aldığı görüldü.
Fenerbahçe'nin 11'i şöyle:
Fenerbahçe: Harun, Ozan, Attila, Tisserand, Caner, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia
Emre Belözoğlu, savunmada Serdar Aziz yerine Marcel Tisserand'a görev verdi. TRT Spor'un haberine göre, Serdar Aziz, arka adelesindeki sakatlık nedeniyle Erzurumspor maçı kadrosuna alınmadı.
"AĞRILARI OLDUĞUNU İLETTİ"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Serdar Aziz'in sağlık durumu hakkında şöyle konuştu:
"Serdar, maçtan önce ağrıları olduğunu iletti bize. Sağlık ekibinden de çok olumlu veriler gelmedi, Serdar için. Herkes elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ben görevi devraldıktan sonra herkese şans geleceğini söylemiştim, bugün o maçlardan bir tanesi."