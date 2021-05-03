Son dakika: Fenerbahçe'de Erzurumspor maçı öncesi şok gelişme! Serdar Aziz...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 39. haftanın son maç gününde oynanacak olan Fenerbahçe-Erzurumspor mücadelesi, bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Zorlu mücadele öncesinde mutlak galibiyet için sahaya çıkan iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

Sarı-lacivertlilerde ise beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin 11'inde maç öncesinde sakatlığı ve cezası bulunmayan Serdar Aziz'in yerine ligde tam 9 haftadır ilk 11'de sahaya çıkmayan Tisserand'ın savunmada yer aldığı görüldü.