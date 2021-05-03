Son dakika: İngiltere’de gündem Mbaye Diagne! Önce taraftarları çıldırttı sonra golle cevap verdi...

Wolwerhampton karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan WBA, maçın ilk 45 dakikasında rakibi karşısında etkisiz bir görüntü çizdi. Diagne'in yine gol yollarında birçok kez ofsayta takılması ve kaçırdığı goller, taraftara adeta saç baş yoldurttu.