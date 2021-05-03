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Giriş Tarihi: 3.5.2021 21:10 Son Güncelleme: 3.5.2021 21:39

Son dakika: İngiltere’de gündem Mbaye ! Önce taraftarları çıldırttı sonra golle cevap verdi...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: İngiltere’de gündem Mbaye Diagne! Önce taraftarları çıldırttı sonra golle cevap verdi...

Son dakika haberi... Bu sezon Süper Lig’in devre arasında İngiltere ekiplerinden ’a satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Mbaye , takımının birinci santrforu haline geldi. Premier Lig’de şu ana kadar 14 maçta forma giyen Diagne, yalnızca 2 kez golle buluştu. Manchester United ve Chelsea ağlarını sarsmayı başararak İngiltere’de en çok konuşulan isimlerden birisi haline gelen Diagne, bu kez taraftarı çileden çıkardı. İlk yarıdaki pozisyonlarda taraftarın tepkisini çeken Diagne, ikinci yarıda attığı golle adeta golle yanıt verdi.

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mbaye Diagne, İngiltere'de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Premier Lig'de şu ana kadar 14 maçta forma giyen Senegalli golcü, fiziğiyle ve oyun içinde takım arkadaşlarına yardım etmesiyle WBA Teknik Direktörü Sam Allardyce'ın takdirini toplamıştı.

Ancak gol yollarında oldukça sıkıntı çeken Diagne, 14 maçta yalnızca Chelsea ve Manchester United ağlarını sarsabildi. Tottenham ile oynanan karşılaşmada ise Diagne'nin 2 golü, ofsayt nedeniyle iptal edilmişti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Birçok maçta ofsayta yakalanmasıyla tepki çeken 29 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'in 34. Haftasında oynanan Wolwerhampton maçında da eleştirilerin odağındaki isim oldu.

Wolwerhampton karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan WBA, maçın ilk 45 dakikasında rakibi karşısında etkisiz bir görüntü çizdi. Diagne'in yine gol yollarında birçok kez ofsayta takılması ve kaçırdığı goller, taraftara adeta saç baş yoldurttu.

"OFSAYTLARIN KRALI DİAGNE"

Wolwerhampton maçının oynandığı sırada birçok taraftar, sosyal medya hesaplarından Diagne için tepkilerini dile getirdi.

İşte İngilizler'in Diagne için yaptığı o yorumlar:

"Diagne topu tutmuyor ve hareketsiz."

"Diagne'nin Premier Lig tarihi: En şanssız, en çok ofsayta kalan."

"Diagne son derece sinir bozucu olabiliyor."

"Beni çok sinirlendiriyorsun Diagne, neden oradan şut çekmiyorsun?"

"Diagne ofsaytta" popüler bir spiker ifadesi."

"Ofsaytların kralı, Diagne."

"Diagne'nin ofsayt kuralını anladığından gerçekten emin değilim."

WBA Teknik Direktörü Sam Allardyce, "Mbaye Diagne'nin mevcut performansını koruduğu sürece takımda kalacağına inanıyorum." demişti.

TEPKİLERE GOLLE YANIT VERDİ

Maçın ilk yarısında taraftarları adeta çıldırtan Diagne, maçın ikinci yarısında takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Diagne, bu golle birlikte Premier Lig'de 3. golünü kaydetti.

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Son dakika: İngiltere’de gündem Mbaye Diagne! Önce taraftarları çıldırttı sonra golle cevap verdi...
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