Son dakika: İngiltere’de gündem Mbaye Diagne! Önce taraftarları çıldırttı sonra golle cevap verdi...

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mbaye Diagne, İngiltere'de adından söz ettirmeye devam ediyor.
Premier Lig'de şu ana kadar 14 maçta forma giyen Senegalli golcü, fiziğiyle ve oyun içinde takım arkadaşlarına yardım etmesiyle WBA Teknik Direktörü Sam Allardyce'ın takdirini toplamıştı.
Ancak gol yollarında oldukça sıkıntı çeken Diagne, 14 maçta yalnızca Chelsea ve Manchester United ağlarını sarsabildi. Tottenham ile oynanan karşılaşmada ise Diagne'nin 2 golü, ofsayt nedeniyle iptal edilmişti.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Birçok maçta ofsayta yakalanmasıyla tepki çeken 29 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'in 34. Haftasında oynanan Wolwerhampton maçında da eleştirilerin odağındaki isim oldu.
Wolwerhampton karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan WBA, maçın ilk 45 dakikasında rakibi karşısında etkisiz bir görüntü çizdi. Diagne'in yine gol yollarında birçok kez ofsayta takılması ve kaçırdığı goller, taraftara adeta saç baş yoldurttu.
"OFSAYTLARIN KRALI DİAGNE"
Wolwerhampton maçının oynandığı sırada birçok taraftar, sosyal medya hesaplarından Diagne için tepkilerini dile getirdi.
İşte İngilizler'in Diagne için yaptığı o yorumlar:
"Diagne topu tutmuyor ve hareketsiz."
"Diagne'nin Premier Lig tarihi: En şanssız, en çok ofsayta kalan."
"Diagne son derece sinir bozucu olabiliyor."
"Beni çok sinirlendiriyorsun Diagne, neden oradan şut çekmiyorsun?"
"Diagne ofsaytta" popüler bir spiker ifadesi."
"Ofsaytların kralı, Diagne."
"Diagne'nin ofsayt kuralını anladığından gerçekten emin değilim."
WBA Teknik Direktörü Sam Allardyce, "Mbaye Diagne'nin mevcut performansını koruduğu sürece takımda kalacağına inanıyorum." demişti.
TEPKİLERE GOLLE YANIT VERDİ
Maçın ilk yarısında taraftarları adeta çıldırtan Diagne, maçın ikinci yarısında takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Diagne, bu golle birlikte Premier Lig'de 3. golünü kaydetti.