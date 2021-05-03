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Giriş Tarihi: 3.5.2021 13:57 Son Güncelleme: 3.5.2021 14:11

Son dakika: - maçı sonrası yumruk yumruğa kavga! 'ın eski yıldızı da atıldı

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Monaco-Lyon maçı sonrası yumruk yumruğa kavga! Beşiktaş'ın eski yıldızı da atıldı

Milli futbolcularımız , ve 'in forma giydiği 'in lider olduğu Ligue'de 1'de ortalık fena karıştı. 35. haftada oynanan - maçının bitiş düdüğüyle birlikte ortalık adeta savaş alanına döndü. Yumruk yumruğa kavga eden futbolcular güçlükle ayrılırken hakem 'ın eski yıldızının da aralarında olduğu 4 isme kırmızı kart gösterdi.

Fransa 'de büyük heyecana sahne olan deplasmanda 10 kişi kalmasına rağmen 'yu 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Son dakika: Monaco-Lyon maçı sonrası yumruk yumruğa kavga! Beşiktaş'ın eski yıldızı da atıldı

Maça iyi başlayan 25. dakikada Volland ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Son dakika: Monaco-Lyon maçı sonrası yumruk yumruğa kavga! Beşiktaş'ın eski yıldızı da atıldı

10 KİŞİLİK LYON ÖNE GEÇTİ

İkinci yarıda bambaşka bir görüntü çizen , 57. dakikada Memphis Depay'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi.

Son dakika: Monaco-Lyon maçı sonrası yumruk yumruğa kavga! Beşiktaş'ın eski yıldızı da atıldı

70'te Maxence Caqueret, 'u 10 kişi bıraksa da 77. dakikada 'ın eski oyuncusu Marcelo attığı golle Lyon'u maçta 2-1 öne geçirdi.

Son dakika: Monaco-Lyon maçı sonrası yumruk yumruğa kavga! Beşiktaş'ın eski yıldızı da atıldı

17'LİK YILDIZ LYON'A GALİBİYETİ GETİRDİ

86. dakikada sahneye çıkan 'nun başarılı golcüsü Wissam Ben Yedder penaltıdan skoru eşitledi: 2-2.

Son dakika: Monaco-Lyon maçı sonrası yumruk yumruğa kavga! Beşiktaş'ın eski yıldızı da atıldı

88'de 'da oyuna giren 17 yaşındaki Mathis Cherki, 1 dakika sonra attığı golle takımına 3-2'lik galibiyeti getiren isim oldu.

Son dakika: Monaco-Lyon maçı sonrası yumruk yumruğa kavga! Beşiktaş'ın eski yıldızı da atıldı

MONACO'NUN GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonucun ardından zirvede puan kaybı yaşayan 3. sıradaki 71 puanla, lider 'in 5 puan gerisine düştü.

Son dakika: Monaco-Lyon maçı sonrası yumruk yumruğa kavga! Beşiktaş'ın eski yıldızı da atıldı

4. sıradaki ise 70 puana yükseldi. Öte yandan 'nun 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Son dakika: Monaco-Lyon maçı sonrası yumruk yumruğa kavga! Beşiktaş'ın eski yıldızı da atıldı

MAÇ BİTTİ, SAHA KARIŞTI

Maçın son düdüğünün ardından Marcelo Guedes ve Wissem Ben Yedder arasında başlayan gerginlik sonrası tüm ve Monacolu oyuncular arasında saha ortasında tartışma yaşandı.

Son dakika: Monaco-Lyon maçı sonrası yumruk yumruğa kavga! Beşiktaş'ın eski yıldızı da atıldı

Yaşanan gerginlik bir anda kavgaya dönüştü ve futbolcular yumruk yumruğa kavga etmeye başladı.

Son dakika: Monaco-Lyon maçı sonrası yumruk yumruğa kavga! Beşiktaş'ın eski yıldızı da atıldı

Antrenörlerin araya girdiği kavga sonrası 'dan Marcelo ve Mattia de Sciglio ile 'dan Willem Geubbels ve Pietro Pellegri hakem Clement Turpin'den kırmızı kart gördü.

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Son dakika: Monaco-Lyon maçı sonrası yumruk yumruğa kavga! Beşiktaş'ın eski yıldızı da atıldı
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