Son dakika: Monaco-Lyon maçı sonrası yumruk yumruğa kavga! Beşiktaş'ın eski yıldızı da atıldı

Fransa Ligue 1'de büyük heyecana sahne olan Lyon deplasmanda 10 kişi kalmasına rağmen Monaco'yu 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
10 KİŞİLİK LYON ÖNE GEÇTİ
İkinci yarıda bambaşka bir görüntü çizen Lyon, 57. dakikada Memphis Depay'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi.
17'LİK YILDIZ LYON'A GALİBİYETİ GETİRDİ
86. dakikada sahneye çıkan Monaco'nun başarılı golcüsü Wissam Ben Yedder penaltıdan skoru eşitledi: 2-2.
88'de Lyon'da oyuna giren 17 yaşındaki Mathis Cherki, 1 dakika sonra attığı golle takımına 3-2'lik galibiyeti getiren isim oldu.
MAÇ BİTTİ, SAHA KARIŞTI
Maçın son düdüğünün ardından Marcelo Guedes ve Wissem Ben Yedder arasında başlayan gerginlik sonrası tüm Lyon ve Monacolu oyuncular arasında saha ortasında tartışma yaşandı.
Yaşanan gerginlik bir anda kavgaya dönüştü ve futbolcular yumruk yumruğa kavga etmeye başladı.
Antrenörlerin araya girdiği kavga sonrası Lyon'dan Marcelo ve Mattia de Sciglio ile Monaco'dan Willem Geubbels ve Pietro Pellegri hakem Clement Turpin'den kırmızı kart gördü.