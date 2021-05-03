Son dakika: Tuncer Hunca Galatasaray başkan adaylığından çekildi!

Daha önce adaylığını açıklayan Tuncer Hunca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adaylıktan Eşref Hamamcıoğlu lehine çekildiğini duyurdu. "Bu bir veda değil feda" başlıklı bir bildiri yayınlayan Hunca, "Eşref Hamamcıoğlu'na seçimde tam destek vereceğimizi, ancak kendisinin ve ekibinin de en yakın takipçisi ve denetleyicisi olacağımızı beyan ederim" ifadelerini kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMA!