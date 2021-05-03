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Giriş Tarihi: 3.5.2021 14:48

Son dakika: başkan adaylığından çekildi!

Son dakika: Tuncer Hunca Galatasaray başkan adaylığından çekildi!

'ın mayıs ayında yapacağı başkanlık seçimi öncesi daha önce adaylığını açıklayan , adaylıktan çekildiğini ve 'nu destekleyeceğini ifade etti. "Bu bir veda değil feda" başlıklı bir bildiri yayınlayan Hunca, Hamamcıoğlu'na destek vereceğini ancak yapılacak her adımın da takipçisi olacaklarını belirtti.

Galatasaray, 22 Mayıs'ta seçime gidiyor. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise seçimin 29 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Sarı-kırmızılı takımda seçim öncesi Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Tuncer Hunca adaylıklarını açıklamıştı. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in ise aday olacağı konuşuluyordu.

Daha önce adaylığını açıklayan Tuncer Hunca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adaylıktan Eşref Hamamcıoğlu lehine çekildiğini duyurdu. "Bu bir veda değil feda" başlıklı bir bildiri yayınlayan Hunca, "Eşref Hamamcıoğlu'na seçimde tam destek vereceğimizi, ancak kendisinin ve ekibinin de en yakın takipçisi ve denetleyicisi olacağımızı beyan ederim" ifadelerini kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMA!

Eşref Hamamcıoğlu ise sosyal medya hesabından Hunca'ya teşekkür etti. Hamamcıoğlu'nun paylaşımı şöyle: Galatasaray Spor Kulübü başkanlık yarışındaki değerli rakiplerimizden Tuncer Hunca'yı göstermiş olduğu örnek Galatasaray duyarlılığı nedeniyle kutlar, başarı dilekleri için kendisine teşekkür ederiz.

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Son dakika: Tuncer Hunca Galatasaray başkan adaylığından çekildi!
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