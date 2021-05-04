Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, Fatih Terimle devam edecek mi? İşte o açıklama...

Galatasaray'da başkan adaylığını ilk açıklayan isimlerden birisi olan Burak Elmas, TivibuSpor kanalına özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a dair birçok konuya değinen Burak Elmas, taraftarın en çok merak ettiği Fatih Terim konusuna da özel bir bölüm ayırdı.
İşte Burak Elmas'ın açıklamaları...
Takımda bir rahatsızlık olduğu ortada. Yönetim Kurulu, teknik heyet ve oyuncular dışarda iletişim kurarak birbirlerine mesaj gönderiyorlar. İçerde birlik olmak lazım. İçerdeki problemler halledilemiyor ve dışarda birbirlerine mesaj gönderiyorlar.
"FATİH TERİM'E OPERASYON YAPILIYOR"
Yönetim ve hocanın farklı görüşlere sahip olduğu görülüyor. Kulübün tek bir tepkisinin olması lazım. Yönetimin tarzı ve hocanın tepkileri birbirinden farklı. Özellikle Galatasaray'a karşı ciddi bir cephe var. Fatih Terim'e karşı TFF'de ciddi bir operasyon yapılıyor. TFF'den Fatih Terim'e karşı yapılan bu operasyonda zarar gören Galatasaray oluyor. Galatasaray'ın teknik direktörü, Galatasaray'ındır. Onu korumak Galatasaray yönetimlerinin ve kulübün görevidir.
FATİH TERİM PLANI NASIL İŞLEYECEK?
Hocanın yalnız bırakıldığını benim düşünmeme gerek yok, çünkü kendisi söylüyor. Mutsuz olduğu aşikar. Hoca bundan şikayetçi. Fatih Terim, benim çok sevdiğim bir insan. İyi ilişkilerim olan bir kişi. Benim için önce onun dostluğu, Galatasaray üyesi olması, sonra teknik direktör olması geliyor. Bize görev verildiği takdirde, hocamızla oturup konuşacağız. Fatih Terim ile çalışacaksanız zaten Florya'yı emanet etmek için çalışırsınız. Başka bir şey düşünülemez.
SÜPER LİG A.Ş'NİN KURULMASI GEREKİYOR"
Süper Lig'in değerini artırmamız gerekiyor. Bu ligin marka değerinin artması gerekiyor. Premier Lig gibi ayrılması gerekiyor. Süper Lig A.Ş'nin kurulması gerekiyor. Türk futbolunun şu an yönetilmediğini düşünüyorum. Bu mevcut federasyon yapısıyla, Türk futbolunun değerinin artması mümkün değil. Büyük kulüplerin insiyatif alıp, Türk futbolunun değerini yükseltmesi gerekiyor.
1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR
1959 öncesi şampiyonlukları kimse reddetmiyor. Sorun şu, başka formatta alınmış şampiyonlukların, mevcut format içinde alınmış şampiyonluklara eşdeğer tutulma talebi var. Burada haksız ekonomik çıkar elde etme çabası var. İstedim, bakalım olacak mı? havasındalar.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, olağan seçimli genel kurulun 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi.
Genel kurulun, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başlayacağı belirtildi.