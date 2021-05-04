Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, Fatih Terimle devam edecek mi? İşte o açıklama...

FATİH TERİM PLANI NASIL İŞLEYECEK?

Hocanın yalnız bırakıldığını benim düşünmeme gerek yok, çünkü kendisi söylüyor. Mutsuz olduğu aşikar. Hoca bundan şikayetçi. Fatih Terim, benim çok sevdiğim bir insan. İyi ilişkilerim olan bir kişi. Benim için önce onun dostluğu, Galatasaray üyesi olması, sonra teknik direktör olması geliyor. Bize görev verildiği takdirde, hocamızla oturup konuşacağız. Fatih Terim ile çalışacaksanız zaten Florya'yı emanet etmek için çalışırsınız. Başka bir şey düşünülemez.