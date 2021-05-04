Galatasaray'a Ada'dan müjde! Diagne'nin parasıyla Halil ve Gedson...

POLAT YERİNE ÇELEBİ!

İsmi başkanlık için geçen Adnan Polat, aday olmayı düşünmediğini açıkladı. 2008-2011 yılları arasında Galatasaray'da başkanlık yapan Polat, seçimde aday olmayacak. Camiada Adnan Polat'a yakınlığıyla bilinen isimler, Polat döneminde ikinci başkanlık yapmış eski bakan Işın Çelebi'yi adaylık için ikna etmeye çalışıyor. Çelebi ile görüşmeler devam ediyor.

29 Mayıs'taki seçim öncesinde Burak Elmas, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun adaylıkları kesinleşti. 7 Mayıs'a kadar listeler Divan Başkanlığı'na sunulmak zorunda ve başkan Mustafa Cengiz'in de adaylığını açıklaması bekleniyor.