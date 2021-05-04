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Giriş Tarihi: 4.5.2021 15:31 Son Güncelleme: 4.5.2021 15:40

Galatasaray'a Ada'dan müjde! 'nin parasıyla Halil ve Gedson...

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray'a Ada'dan müjde! Diagne'nin parasıyla Halil ve Gedson...

Süper Lig'in 40. haftasında ile çok kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray, puan kaybı yaşaması durumunda şampiyonluk şansını tamamen kaybedecek. Az da olsa ligi zirvede bitirme umudunu koruyan sarı-kırmızılılar, gelecek yılın planlarını yapmaya devam ediyor. Devre arasında Wolverhampton'a kiralanan Mbaye gösterdiği performansla göz dolduruyor. Senegalli oyuncuyu satın almak isteyen İngiliz ekibinde 4-5 milyon euro civarında bonservis bekleyen Cimbom, bu parayı ve için kullanacak. İşte detaylar...

Ocak ayında ayrılmasına rağmen 9 golle hala Galatasaray'ın en skorer ismi olan Mbaye Diagne gollerine İngiltere'de de devam ediyor. Wolverhampton karşısında West Bromwich'i yenilgiden kurtaran Diagne, Premier Lig'de sergilediği 3 gol ve 2 asistlik performansla kendisini kanıtladı.

HALİL VE GEDSON TRANSFERİNE KAYNAK OLACAK

Championship'e düşse dahi Senegalli golcü ile yola devam etmek isteyen West Bromwich, sezon biter bitmez Galatasaray'la masaya oturacak. Tarafların 4-5 milyon euro bonservis bedelinde anlaşmaya varması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, Diagne'den gelen parayı Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu transferlerinde kullanacak. Gedson'u Benfica'dan 1 yıl daha kiralama hedefinde olan Galatasaray, Brentford'dan Halil'in bonservisini almaya çalışacak.

Fatih Terim'in, "Takımda kalmalarını istiyorum" dediği Gedson ve Halil'e toplam 4 milyon euro'luk bütçe ayrıldı. Yeni seçilecek yönetim, transferde önceliği bu iki genç yıldıza verecek.

POLAT YERİNE ÇELEBİ!

İsmi başkanlık için geçen Adnan Polat, aday olmayı düşünmediğini açıkladı. 2008-2011 yılları arasında Galatasaray'da başkanlık yapan Polat, seçimde aday olmayacak. Camiada Adnan Polat'a yakınlığıyla bilinen isimler, Polat döneminde ikinci başkanlık yapmış eski bakan Işın Çelebi'yi adaylık için ikna etmeye çalışıyor. Çelebi ile görüşmeler devam ediyor.

29 Mayıs'taki seçim öncesinde Burak Elmas, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun adaylıkları kesinleşti. 7 Mayıs'a kadar listeler Divan Başkanlığı'na sunulmak zorunda ve başkan Mustafa Cengiz'in de adaylığını açıklaması bekleniyor.

YUNUS GERİ DÖNÜYOR

Deneyim kazanması adına 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün sınıfı geçti. 7 gol ve 3 asistlik performansla şampiyonluğa koşan Adana ekibine büyük katkı sağlayan Yunus'un geri dönmesine karar verildi.

Fatih Terim, Tuzlaspor-Adana Demirspor maçında tribünde yardımcısı Levent Şahin'e takip ettirdiği Yunus Akgün için olumlu rapor aldı. 2000 doğumlu hücum oyuncusu yeni sezonda Galatasaray A Takımı'nda olacak.

LUYİNDAMA DERBİYE YETİŞİYOR

Ankara dönüşü pazartesi günü Florya'da rejenerasyon çalışması gerçekleştiren Galatasaray dün izin yaptı. Çarşamba akşamı Florya'da toplanacak sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başlayacak. İzolasyondaki Luyindama perşembe günü takıma dönecek, Etebo ise yetişemeyecek.

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Galatasaray'a Ada'dan müjde! Diagne'nin parasıyla Halil ve Gedson...
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