Galatasaray'da yeni transfer Emre Akbaba! Belhanda detayı...

Gençlerbirliği maçında attığı golle Galatasaray kariyerindeki en gollü lig dönemini geçiren Emre Akbaba yerini de sağlama aldı. Ligde 5. golünü kaydeden ve performansıyla alkış toplayan 28 yaşındaki oyuncuyu ilk 11'de kullanmaya devam edecek olan Fatih Terim, Halil Dervişoğlu ile kurduğu uyumu da sürdürmesini istiyor.