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Giriş Tarihi: 4.5.2021 09:23

Galatasaray'da yeni transfer ! detayı...

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray'da yeni transfer Emre Akbaba! Belhanda detayı...

Galatasaray kariyerinde ciddi sakatlıklar yaşayan ve uzun süre takımını yalnız bırakan , son dönemde kendine geldi. Sarı-kırmızılı formayla , Konyaspor ve Gençlerbirliği ağlarını sarsan milli futbolcu, kulübüyle yeni sözleşme imzalayacak. Galatasaray cephesi Emre Akbaba'ya yeni transfer gözüyle bakarken, deneyimli futbolcu yeni sezonda 'nın boşluğunu dolduracak.

Gençlerbirliği maçında attığı golle Galatasaray kariyerindeki en gollü lig dönemini geçiren Emre Akbaba yerini de sağlama aldı. Ligde 5. golünü kaydeden ve performansıyla alkış toplayan 28 yaşındaki oyuncuyu ilk 11'de kullanmaya devam edecek olan Fatih Terim, Halil Dervişoğlu ile kurduğu uyumu da sürdürmesini istiyor.

BELHANDA'NIN YERİNE...

Sarı-kırmızılı kulüp de 28 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Belhanda'dan boşalan 10 numaranın sahibi olacak Akbaba'ya yeni transfer gözüyle bakılıyor.

İki ağır sakatlık yaşayan Emre, fiziksel olarak sonunda istenilen seviyeye geldi ve Alanyaspor'daki performansını göstermeye başladı.

G.Saray'da 2018-19'da ayak tarak kemiği kırılan ve 18 maç kaçıran Emre Akbaba, yine aynı sezonda kaval kemiğindeki kırık nedeniyle de 20 karşılaşmada oynayamadı. Bu sezon ise uyluk gerilmesi sorunundan dolayı 8 maçta forma giyemedi.

ARDA KONTRAT BEKLİYOR...

Galatasaray'la 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Arda Turan'ın opsiyonunun devreye girmesi için 3 maç daha ilk 11 çıkması gerek. 6 haftadır yedek soyunan Arda, Beşiktaş derbisinde kulübeden çıkamazsa sözleşmesindeki opsiyon otomatik olarak devre dışı kalacak.

19 kez ilk 11'de olan 34 yaşındaki oyuncu, 22 maç sayısına ulaşmak zorunda. Aksi halde Arda'nın durumuna yeni yönetim karar verecek.

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Galatasaray'da yeni transfer Emre Akbaba! Belhanda detayı...
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