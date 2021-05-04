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Giriş Tarihi: 4.5.2021 12:09

'de Jahovic bir açıldı pir açıldı

DHA
Göztepe'de Jahovic bir açıldı pir açıldı

'de hafta sonu mesaisinde Fraport Tav Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 yenerek bitime 3 maç kala çok rahatlayan 'de, golcü eski günlerine döndü. Jahovic son haftalarda attığı gollerle gol sayısını 6'ya çıkardı.

Devre arasında Antalyaspor'dan 2.5 sezon sonra yuvaya dönen Makedon futbolcu ilk 9 karşılaşmasında suskunları oynadı. İkinci yarının başlarında beklentileri karşılayamayıp yedek kulübesine dahi çekilen Jahovic, ilk golünü Hes Kablo Kayserispor deplasmanında kaydetti. Siftahı yapan deneyimli forvet ardından yine bir deplasman maçında Atakaş Hatayspor'a karşı 3 gol birden atarak takımının 3-2 galip gelmesinde büyük rol oynadı.

Galatasaray ve Fatih Karagümrük maçlarında sevinç yaşayamayan Jahovic, üst üste Trabzonspor ve Antalyaspor ağlarını havalandırıp klasını konuşturmayı başardı. Kısa sürede Göz-Göz'de gol sayısını 6'ya çıkaran Adis Jahovic, sarı-kırmızılıların yıllardır yaşadığı golcü problemine nokta koyup gelecek sezon için hem camiaya hem de taraftara umut verdi. Jahovic attığı 6 golün 5'ine ise dış sahada imza koyarken Gürsel Aksel Stadı'nda yalnızca 1 kez fileleri sarstı. Jahovic bu sezonun ilk yarısında forma giydiği Antalyaspor'da ise ligde 1 gol atabilmişti.

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Göztepe'de Jahovic bir açıldı pir açıldı
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