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Giriş Tarihi: 4.5.2021 12:50 Son Güncelleme: 4.5.2021 12:56

'da başkan adaylığına başvurdu!

Metin Öztürk Galatasaray'da başkan adaylığına başvurdu!

'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçiminde kimlerin yarışacağı yavaş yavaş netleşiyor. Başkan adayı olacağını açıklayan resmi olarak adaylık başvurusunda bulunduğu açıkladı. Daha önce ilk başvuru tarafından yapılmıştı.

Galatasaray, 22 Mayıs'ta başkalık seçimine gidiyor. Yeterli çoğunluk olmaması durumunda ise seçimin 29 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Sarı-kırmızılı takımda seçim öncesi Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Tuncer Hunca adaylıklarını açıklamıştı. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in ise aday olacağı konuşuluyordu. Fakat flaş bir gelişme yaşanmış ve Tuncer Hunca, Eşref Hamamcıoğlu'nun lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

METİN ÖZTÜRK ADAYLIK BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Galatasaray'da ilk adaylık başvurusu Burak Elmas tarafından yapılmıştı. Galatasaray'ın 29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçiminde aday olan Metin Öztürk, resmi adaylık başvurusunu yaptı. Öztürk'ün listesi de belli oldu.

METİN ÖZTÜRK: "BİZ BUNA HAZIRIZ"

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı için adaylığını koyan Metin Öztürk, "Görünen o ki, bizim 29 Mayıs'a kadar daha çok çalışıp burayı ekonomik olarak ayağa kaldırmamız gerek. İnşallah şampiyon oluruz, eğer olamazsak Şampiyonlar Ligi geliri de gidecek. O halde oradan doğan 300 milyon liralık boşluğu da kapatmak gerekecek. İlk 3 ayda asgari 200 milyon liraya, yakın planda ise 500 milyon liraya ihtiyaç var. Biz buna hazırız" dedi.

İŞTE METİN ÖZTÜRK LİSTESİ

Galatasaray'da başkanlık için yarışacak olan Metin Öztürk'ün yönetim listesi de belli oldu.

TUNCER HUNCA ADAYLIKTAN ÇEKİLDİĞİ AÇIKLAMIŞTI

Daha önce adaylığını açıklayan Tuncer Hunca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adaylıktan Eşref Hamamcıoğlu lehine çekildiğini duyurdu. "Bu bir veda değil feda" başlıklı bir bildiri yayınlayan Hunca, "Eşref Hamamcıoğlu'na seçimde tam destek vereceğimizi, ancak kendisinin ve ekibinin de en yakın takipçisi ve denetleyicisi olacağımızı beyan ederim" ifadelerini kullandı.

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Metin Öztürk Galatasaray'da başkan adaylığına başvurdu!
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