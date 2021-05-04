Metin Öztürk Galatasaray'da başkan adaylığına başvurdu!

METİN ÖZTÜRK: "BİZ BUNA HAZIRIZ"

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı için adaylığını koyan Metin Öztürk, "Görünen o ki, bizim 29 Mayıs'a kadar daha çok çalışıp burayı ekonomik olarak ayağa kaldırmamız gerek. İnşallah şampiyon oluruz, eğer olamazsak Şampiyonlar Ligi geliri de gidecek. O halde oradan doğan 300 milyon liralık boşluğu da kapatmak gerekecek. İlk 3 ayda asgari 200 milyon liraya, yakın planda ise 500 milyon liraya ihtiyaç var. Biz buna hazırız" dedi.

İŞTE METİN ÖZTÜRK LİSTESİ

Galatasaray'da başkanlık için yarışacak olan Metin Öztürk'ün yönetim listesi de belli oldu.