Trabzonspor yıldız avına başladı! Hedefte Tiquinho Soares, Cornelius ve Gervinho var

BÜLENT TİMURLENK - GERVINHO, TRABZON İÇİN DOĞRU TERCİH

Fenerbahçe, Fransa Ligi'nin gol kralı Sow'u aldığında bugün şampiyonluğa koşan Lille 10 yıl önce Sow-Gervinho ikilisi ile ligi zirvede bitirmişti. Fildişi Sahili ve santrfor denince akla elbette Drogba gelir. Gervinho bu seviyeye hiçbir zaman çıkamadı. Çin kariyeri de onu gözlerden uzak tuttu. Trabzon kadrosuna bakıldığında net bir golcü olan Gervinho 2 yıllık kontrat ile doğru bir hamle olarak duruyor. Takımı Parma küme düştü. Gervinho'nun bu sezon İtalya'da 1.3 milyon Euro net ücretle oynadığının da altını çizelim ki Trabzonspor'un bu transferi 1.5 milyon Euro altında bitirmesi doğru hamle olur.