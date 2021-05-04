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Giriş Tarihi: 4.5.2021 08:01 Son Güncelleme: 4.5.2021 08:36

Trabzonspor yıldız avına başladı! Hedefte , Cornelius ve Gervinho var

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor yıldız avına başladı! Hedefte Tiquinho Soares, Cornelius ve Gervinho var

Trabzonspor'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor yönetimi, dört koldan Brezilyalı serbest golcü ve Parma'da küme düşen ile Gervinho’yu bitirmeye çalışıyor.

Trabzonspor gelecek sezon için kadrosuna önemli isimler katmayı amaçlıyor. Kiralık Afobe ile Arap kulüplerinin istediği Djaniny'nin ayrılma ihtimalini göz önünde tutan Bordo-Mavililer, forvet hattına Tiquinho Soares, Andreas Cornelius ve Gervinho'yu almak istiyor. Bonservisi elinde bulunan Soares'in menajeriyle yapılan görüşmelerde aradaki rakamsal farklılıkların giderildiği ve 30 yaşındaki golcünün sözleşmesine bonusların eklenebileceği öğrenildi.

16'LIK BESAR GUDJUFİ DE LİSTEDE
Danimarkalı forvet Andreas Cornelius için de İtalya seferi yapılacak. Çizme'de Atalanta ile kiralamak için masaya oturacak olan yönetim, şartlar uymazsa oyuncuyu satın almayı deneyecek. 33 yaşındaki sol kanat Gervinho'yu ise teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği ve Parma ile masaya oturulacağı kaydedildi. Bu arada 16 yaşındaki Makedon sol kanat Besar Gudjufi için de kulübü Strumica ve ailesi ile temasa geçildi.

GERVINHO
Parma ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Fildişili yıldız, 23 maçta 5 gol, 1 asistle oynadı.

ANDREAS CORNELIUS
Bu sezon Parma'da kiralık oynayan 28 yaşındaki santrfor, 25 maçta 1 gol atıp 5 asist yaptı.

TIQUINHO SOARES
Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Brezilyalı, son olarak Çin kulübü Tianjin'de oynadı.

BAKER İÇİN HAMLE ZAMANI
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ısrarla takımda kalmasını istediği Lewis Baker için Chelsea kulübüyle yeni bir kiralama görüşmesi yapılacak. Bu sezon bordo-mavili formayla 33 maça çıkan Jamaika asıllı İngiliz orta saha, sezon başında satın alma opsiyonu olmadan kiralanmıştı. Bedelsiz kadroya katılan 26 yaşındaki oyuncunun yine aynı şartlarda kiralanması için hamle yapılacak.

BÜLENT TİMURLENK - GERVINHO, TRABZON İÇİN DOĞRU TERCİH
Fenerbahçe, Fransa Ligi'nin gol kralı Sow'u aldığında bugün şampiyonluğa koşan Lille 10 yıl önce Sow-Gervinho ikilisi ile ligi zirvede bitirmişti. Fildişi Sahili ve santrfor denince akla elbette Drogba gelir. Gervinho bu seviyeye hiçbir zaman çıkamadı. Çin kariyeri de onu gözlerden uzak tuttu. Trabzon kadrosuna bakıldığında net bir golcü olan Gervinho 2 yıllık kontrat ile doğru bir hamle olarak duruyor. Takımı Parma küme düştü. Gervinho'nun bu sezon İtalya'da 1.3 milyon Euro net ücretle oynadığının da altını çizelim ki Trabzonspor'un bu transferi 1.5 milyon Euro altında bitirmesi doğru hamle olur.

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Trabzonspor yıldız avına başladı! Hedefte Tiquinho Soares, Cornelius ve Gervinho var
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