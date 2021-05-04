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Giriş Tarihi: 4.5.2021 18:32 Son Güncelleme: 4.5.2021 19:18

Trabzonsporlu 'e 2 maç ceza!

DHA
Trabzonsporlu Berat Özdemir'e 2 maç ceza!

Devre arasında 'a transfer olan genç futbolcu 'e PFDK'dan şok ceza geldi. Genç oyuncu, ihraç sonrası müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 2 maç men cezası aldı.

TFF'den yapılan açıklamada, bordo-mavili takımın Göztepe ile oynadığı maçta "Müsabaka görevlisine yönelik hakareti" nedeniyle Berat'a 2 maç men ve 8 bin 500 lira para cezası uygulandığı belirtildi. Berat'ın aldığı cezasının, gördüğü kırmızı kart cezasının bitiminden sonra başlayacağı belirtildi. Bordo-mavili oyuncu toplam 3 maçta takımındaki yerini alamayacak.

Açıklamada, Fatih Karagümrüklü Jimmy Durmaz ve Yukatel Denizlisporlu Hugo Rodallega'ya da "Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı" 900'er lira para cezası verildiği kaydedildi.

Kurul çeşitli gerekçelerle Fraport TAV Antalyaspor'a da toplam 48 bin lira para cezası verildiğini açıkladı.

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Trabzonsporlu Berat Özdemir'e 2 maç ceza!
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