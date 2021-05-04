Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA'dan EURO 2020 kararı! Takım kadroları...
Giriş Tarihi: 4.5.2021 12:29 Son Güncelleme: 4.5.2021 13:16

'dan kararı! Takım kadroları...

İHA
UEFA'dan EURO 2020 kararı! Takım kadroları...

Son dakika... , A Milli Takımımızın da mücadele edeceği öncesinde flaş bir karara imza attı. Dünyayı saran ve etkileri hala devam eden koronavirüs pandemisi nedeniyle futbol oyun kurallarında bazı değişiklikler yapan UEFA, 'de takım kadrolarının 23 yerine 26 kişilik olmasını onayladı.

UEFA, Avrupa Şampiyonası'nda korona virüs pandemisinden dolayı sıkıntı yaşanmaması adına takım kadrolarının 23 yerine 26 kişilik olmasını onayladı.

UEFA İcra Komitesi bugün, korona virüs salgını sebebiyle sorun oluşmaması ve devamlılığın sürdürülebilmesi için UEFA EURO 2020 turnuvasına özel kuralları onayladı. Buna göre olası korona virüs vakaları ve karantina önlemleri nedeniyle maçlarda sıkıntı yaşanmaması için takım kadrolarının sayısı 23'ten, 26'ya çıkarıldı. Ancak her bir karşılaşma için bildirilecek maksimum futbolcu sayısı 23 olarak kalacak.

1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla değişikliklerin tıbbi olarak onaylanması koşuluyla, ciddi sakatlık veya hastalık durumunda oyuncu listesinde sınırsız değişiklik yapılmasına izin verilecek.

Korona virüs testi pozitif çıkan veya pozitif çıkan kişiyle yakın temaslı olarak belirlenen ve bu nedenle izole edilen oyuncular da vaka olarak kabul edilecek. Bu sebeple müsabakadan önce UEFA yönetiminin onayı ile kadroda değişiklik yapılabilecek.

Yeni yönetmeliğe göre, listede ismi bulunan bir ya da iki kaleci fiziksel yetersizlik durumunda turnuva boyunca her maçtan önce kalecilerin yer değiştirmesine imkan sağlanacak. Fakat müsabakanın bütünlüğünü korumak için oyuncu listesinde değiştirilen bir oyuncu listeye yeniden alınamayacak.

Bu yaz düzenlenecek turnuvaya A Milli Futbol Takımımız da katılacak. Ay-yıldızlıların gruptaki rakipleri ise; İtalya, İsviçre ve Galler.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hastalıkla boğusan Seren Serengil'in durumu kötüye gidiyor! Seren Serengil'in vücudunda sadece 4 kg yağ kalmış...
Son dakika | Bakan Koca'dan flaş açıklama: Yazın başlıyoruz
Son dakika: Fenerbahçe maçı sonrası olay sözler! "Emre Belözoğlu gereksiz yere..."
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı Emekli ikramiyesi zammı ve ödeneceği tarih belli oldu!
Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu 'KAÇAK'tan vazgeçemiyor! İkinci skandal
Kripto vurgunda son dakika | Thodex skandalında mafya şüphesi!
SON DAKİKA | Meteoroloji tarih verdi! Sağanak yağışlar geliyor...
SABAH şüphelilerin ifadelerine ulaştı! Otogar saldırganları 250 dolara bomba taşımışlar
Son dakika: İngiltere’de gündem Mbaye Diagne! Önce taraftarları çıldırttı sonra golle cevap verdi...
Son dakika haberi: Tam kapanma sonuç verdi, vakalar geriliyor! Kademe kademe açılma böyle olacak
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA'dan EURO 2020 kararı! Takım kadroları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA