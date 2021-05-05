Dorukhan Toköz'ün menajerinden flaş açıklama! "Haberler gerçeği yansıtmıyor..."

Beşiktaş'ın 2018-19 sezonunda Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Dorukhan Toköz, siyah-beyazlı formayla toplamda 67 maça çıktı. Beşiktaş'a transfer olduğu dönemden bu yana transfer dönemlerinde adı sıkça geçen genç oyuncu, Süper Lig'den Fenerbahçe ve birçok Avrupa takımıyla anılıyordu.
Sezon sonu yaklaşırken ortaya çıkan transfer haberlerinin ardından A Spor muhabiri Sercan Dikme'ye konuşan oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, transfer iddialarını yalanladı.
"FENERBAHÇE HABERLERİ DOĞRUYU YANSITMIYOR"
Ahmet Bulut, "Dorukhan Toköz için Fenerbahçe ile hiçbir görüşmem olmadı. Dorukhan ile ilgili Fenerbahçe haberleri doğruyu yansıtmıyor. Dorukhan, Beşiktaş'ın şampiyonluğuna odaklanmış durumda." diye konuştu.
"SERIE A VE LA LIGA'DAN TEKLİFLER VAR"
Ek olarak konuyla ilgili görüşlerini bildiren Sercan Dikme, "Eğer oyuncu Türkiye'de kalırsa Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamayacak. Beşiktaş'la anlaşamaması durumunda Avrupa takımlarına gitme durumu var. Serie A ve La Liga'dan teklifler var." ifadelerini kullandı.
Bu sezon, Beşiktaş formasıyla 33 maça çıkan Dorukhan Toköz, gol katkısı yapamadı. Genç oyuncu, 3 asist yaptı.