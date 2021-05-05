Dorukhan Toköz'ün menajerinden flaş açıklama! "Haberler gerçeği yansıtmıyor..."

"FENERBAHÇE HABERLERİ DOĞRUYU YANSITMIYOR"

Ahmet Bulut, "Dorukhan Toköz için Fenerbahçe ile hiçbir görüşmem olmadı. Dorukhan ile ilgili Fenerbahçe haberleri doğruyu yansıtmıyor. Dorukhan, Beşiktaş'ın şampiyonluğuna odaklanmış durumda." diye konuştu.