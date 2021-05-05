Sivasspor, Inter'in ardından Avrupa'da en iyi seri yakalayan takım oldu

Süper Lig'de 39. haftada deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek puanını 58'e çıkartan ve 5.'lik iddiasını sürdüren Sivasspor, yenilmezlik serisini de 16 maça yükseltti. Bu süreçte 9 galibiyet ve 7 beraberlik olan Yiğidolar, Avrupa'nın da en uzun yenilmezlik serilerinden birini yakaladı.