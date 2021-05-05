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Giriş Tarihi: 5.5.2021 14:53

, Inter'in ardından Avrupa'da en iyi seri yakalayan takım oldu

İHA
Sivasspor, Inter'in ardından Avrupa'da en iyi seri yakalayan takım oldu

’de 16 maçtır mağlubiyet göremeyen Yiğidolar, Avrupa’nın da en iyi ikinci serisini yakaladı. Teknik Direktör ’ın tek rakibi Inter oldu. 7 maçtır yenilmeyen ise ’u takip etti.

Süper Lig'de 39. haftada deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek puanını 58'e çıkartan ve 5.'lik iddiasını sürdüren Sivasspor, yenilmezlik serisini de 16 maça yükseltti. Bu süreçte 9 galibiyet ve 7 beraberlik olan Yiğidolar, Avrupa'nın da en uzun yenilmezlik serilerinden birini yakaladı.

DÜNYA DEVLERİNİ GEÇTİ
Sivasspor, büyük ligler ve Süper Lig'de yer alan 119 takım arasında ikinci sıraya yerleşti. Inter'in gerisinde kalan kırmızı-beyazlı takım, dünya devleri Lılle, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Barcelona ve Bayern München'i geride bıraktı.

SİVAS'I BEŞİKTAŞ TAKİP EDİYOR
Listede yer alan diğer Türk takımlarından diğeri ise Beşiktaş oldu. 7 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, listede üçüncü sırada yer alarak Sivasspor'u takip etti.

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Sivasspor, Inter'in ardından Avrupa'da en iyi seri yakalayan takım oldu
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