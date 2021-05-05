Trabzonspor'un eski yıldızı Theo Bongonda'yı Sevilla, Real Sociedad ve Villareal istiyor

ZULTE WAREGEM'DE 24 MAÇTA 22 ASİST YAPTI

Devre arasında İspanya'ya dönen Belçikalı oyuncu, bir sonraki sezon ise Zulte Waregem'e kiralanmış ve 2018'de ise 1.6 milyon Euro bedelle Belçika ekibine transfer olmuştu. Zulte Waregem'de 95 maçta 24 gol, 22 asist yapan Bongonda, bir sonraki sezon ise 7 milyon Euro'ya Genk'e imza attı.