Trabzonspor'un eski yıldızı Theo Bongonda'yı Sevilla, Real Sociedad ve Villareal istiyor

2017-2018 sezonu başında Celta Vigo'dan Trabzonspor'a kiralık olarak gelen Theo Bongonda, Bordo-Mavili takımda sadece 6 maçta forma giyerek performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı.
ZULTE WAREGEM'DE 24 MAÇTA 22 ASİST YAPTI
Devre arasında İspanya'ya dönen Belçikalı oyuncu, bir sonraki sezon ise Zulte Waregem'e kiralanmış ve 2018'de ise 1.6 milyon Euro bedelle Belçika ekibine transfer olmuştu. Zulte Waregem'de 95 maçta 24 gol, 22 asist yapan Bongonda, bir sonraki sezon ise 7 milyon Euro'ya Genk'e imza attı.
GENK 20 MİLYON EURO İSTİYOR
Voetbalbelgie'nin haberine göre; Müthiş performansını Genk'te de sürdüren 25 yaşındaki oyuncu Sevilla, Real Sociedad ve Villareal gibi takımları da peşine düşürdü. Genk yönetimi bu sezon 29 maçta 14 gol atıp, 6 asist yapan Bongonda için 20 milyon Euro istiyor.