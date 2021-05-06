Bizimle değilsin!

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun en büyük transfer hatası olan Ally Samatta ile gelecek sezon devam etmeyi düşünmüyor.Tanzanyalı golcü için takım aranıyor.tta'nın, Aston Villa'ya ödenecek bonservis olan 6 milyon Euro'ya gönderilmesi pek mümkün görünmüyor.ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetiminin 4 milyon Euro civarında bir bedele de hayır demeyeceği belirtiliyor. Sarı-lacivertliler böylelikle 6 milyon Euro'lukBelözoğlu, göreve gelir gelmezAncak istediği performansıalamadı. Sonrasında ise yıldız oyuncu yedeksoyundu. Oyuna dahil olduğuBelözoğlu, tecrübeli forveteşans verse de bir türlü istediği karşılığı alamıyor.hepimiz itiraf edelim, yapılan transferlerin hiçbirinekimse 'olmaz' demedi. Bir iki isim dışında transferlerindoğruluğu tartışılmadı. Fenerbahçe sezona da iyi girdi.5 maçta 11 puan topladı. Konyaspor yenilgisine kadarda her maçını baskın oyunla oynadı.Bunların üstüne özellikleVAR'dan gelen çok ciddi yorum hataları eklendi.Konya, G.Antep ve G.Saray maçlarında goller gitti.Antalya maçında net penaltı iptal edildi. Alanya karşılaşmasındaFIFA hakemleri ofsaytı yorumlayamadı.Transfer her zamanrisktir. İnsana yatırım yapıyorsunuz… Samatta, Ademi,Tisserand gibiler için doğru iklim taşımadı.Belözoğlu'nun çıkışı orta sahasına kavuşmasıylaoldu.de eklendi. Müthiş birpas hattı oluşturdular. Dinamik oynuyorlar.Erzurum maçındaki 28 pozisyon boşuna değil.Altay'ın sakatlığından doğan handikapı da buözellikleriyle minimuma indirdiler. Ankara'dada ilk yarım saatte sonucu alıp kulaklarını derbiyedikeceklerdir. Hikmet Karaman saldıranrakiplerini iyi avlayan bir teknik adam, kazanmakzorunda. Bu nedenlegol yememesimümkün değil. Kazanmanın anahtarı atacaklarıgol sayısında.