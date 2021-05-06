Bizimle değilsin!

Tanzanyalı golcünün rotası Belçika… Ancak 6 milyon Euro’luk teklif gelmesi zor. Sarı-lacivertli kulüp, 4 milyon Euro civar ı öneriye zarardan kâr etmek amacıyla ‘Evet’ diyecek
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun en büyük transfer hatası olan Ally Samatta ile gelecek sezon devam etmeyi düşünmüyor. İngilizkulübü Aston Villa'dan 1 yıl kiralık vesonrasında 6 milyon Euro zorunlu satınalma şartlarıyla transferedilen Tanzanyalı golcü için takım aranıyor. Samatta'nınBelçika'daki eski kulübü Genkve Club Brugge tarafındanistendiği öğrenildi.
4 MİLYON VE ÜSTÜ HER RAKAM 'KABUL'
tta'nın, Aston Villa'ya ödenecek bonservis olan 6 milyon Euro'ya gönderilmesi pek mümkün görünmüyor. Belçika kulüplerinin maksimum 4milyon Euro'ya kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetiminin 4 milyon Euro civarında bir bedele de hayır demeyeceği belirtiliyor. Sarı-lacivertliler böylelikle 6 milyon Euro'luk zararın bir bölümünükarşılamış olacak.
TEDAVİYE YANIT VERMİYOR
EMRE Belözoğlu, göreve gelir gelmez ilk iki maçtaSamatta'ya 11'de yer verdi. Ancak istediği performansıalamadı. Sonrasında ise yıldız oyuncu yedeksoyundu. Oyuna dahil olduğu Erzurumspor maçındahem kaçırdığı goller hem de vücut diliyle konsantreolmadığını gösterdi. Belözoğlu, tecrübeli forveteşans verse de bir türlü istediği karşılığı alamıyor.
GÜRCAN BİLGİÇ
F.Bahçe lider değilse sebebi hakemlerdir! Sezonun en çok transfer yapan takımıFenerbahçe, hedeflediği verimi alabildi mi?ŞUNU hepimiz itiraf edelim, yapılan transferlerin hiçbirinekimse 'olmaz' demedi. Bir iki isim dışında transferlerindoğruluğu tartışılmadı. Fenerbahçe sezona da iyi girdi.5 maçta 11 puan topladı. Konyaspor yenilgisine kadarda her maçını baskın oyunla oynadı. Herkes gözünüsantrforların üzerine dikti ama 37 maçın 26'sındagol yiyen bir takım var ortada. Bunların üstüne özellikleVAR'dan gelen çok ciddi yorum hataları eklendi.Konya, G.Antep ve G.Saray maçlarında goller gitti.Antalya maçında net penaltı iptal edildi. Alanya karşılaşmasındaFIFA hakemleri ofsaytı yorumlayamadı. YaniSamatta'nın veya Cisse'nin verimsizliğinden ziyade,bugün F.Bahçe lider değilse çok ciddi hakemhataları da nedenlerdendir. Transfer her zamanrisktir. İnsana yatırım yapıyorsunuz… Samatta, Ademi,Tisserand gibiler için doğru iklim taşımadı. 7 maçta kaybetmeyen Emre Belözoğluiçin Ankaragücü maçı nasıl geçer?EMRE Belözoğlu'nun çıkışı orta sahasına kavuşmasıylaoldu. Ozan, İrfan Can ve MertHakan'a Mesut Özil de eklendi. Müthiş birpas hattı oluşturdular. Dinamik oynuyorlar.Erzurum maçındaki 28 pozisyon boşuna değil.Altay'ın sakatlığından doğan handikapı da buözellikleriyle minimuma indirdiler. Ankara'dada ilk yarım saatte sonucu alıp kulaklarını derbiyedikeceklerdir. Hikmet Karaman saldıranrakiplerini iyi avlayan bir teknik adam, kazanmakzorunda. Bu nedenle sarsaklığıylaünlü Fenerbahçe defansının gol yememesimümkün değil. Kazanmanın anahtarı atacaklarıgol sayısında.