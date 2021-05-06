Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe iddiaların yanıt! "Kontratım devam ettiği sürece buradayım"

Fransa Ligue 1'in 36. haftasında yarın deplasmanda Lens ile karşılaşacak olan Lille'de milli futbolcu Burak Yılmaz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Lens derbisinin önemine değinen Burak, "Keşke seyircili olsaydı. Yarın çok büyük bir derbi olduğunu biliyorum. İlk maçta da arkadaşlarım bunun önemini bana anlatmıştı. Yarın bizim için bir derbiden daha fazlası. Tabii ki Lens'in de hedefleri var. Onlara saygı duyuyoruz" şeklinde konuştu.