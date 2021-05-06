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Giriş Tarihi: 6.5.2021

Derbinin ilacı Dervişoğlu

Derbinin ilacı Dervişoğlu

Son haftalardaki performansıyla yıldızları kulübeye hapseden Halil Dervişoğlu, zorlu mücadelede Aslan’ın en büyük kozu olacak

Lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde bulunan Galatasaray, cumartesi günü evinde oynayacağı derbiye kilitlendi. Sarı-kırmızılı takım, rakibini yendiği taktirde şampiyonluk umutlarını son iki haftaya taşıyacak. Hedefini mutlak galibiyet olarak koyan teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları da takımını zorlu maça hazırlarken, Florya'da yoğun mesai harcıyor. Kazanılan son üç maçta gençlere şans tanıyan ve iyi bir verim alan tecrübeli çalıştırıcı, derbide forvette tercihini yine Halil Dervişoğlu'ndan yana kullanmayı planlıyor. Hücum bölgesinde sırtı dönük futbolu, çabukluğu ve oyun zekasıyla parlayan, yıldızları kulübeye hapseden 21 yaşındaki futbolcu, Terim'in en büyük kozu olacak. Cimbom, Halil'in ilk 11'de oynadığı 4 maçı da kazandı (Göztepe, Antalya, Konya, G.Birliği). 2 kez U19, 11 kez de U21 Milli Takımı'nın formasını giyen ve 8 gol atan Halil, A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası kadrosuna da göz kırpıyor.

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Derbinin ilacı Dervişoğlu
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