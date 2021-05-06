Marcao'dan Beşiktaş derbisi sözleri! "Çok zeki olmamız gerekiyor"

Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş karşılaşmasıyla sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıkacak olmasıyla ilgili olarak ise "İnanılmaz mutluyum. Allah'ıma şükürler olsun ki böyle büyük bir camiada 100. maçıma çıkma şerefine ulaşacağım.

Geldiğim ilk günden bu yana hedefim tüm maçlarda oynayıp, takımıma maksimum seviyede yardım edebilmekti. Bunları da bugüne kadar başardığımı düşünüyorum. Şimdi önümde bir maç daha var, umarım oynayıp 100. maçımı tamamlarım." ifadelerini kullandı.