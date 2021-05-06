Şampiyonlar ligi Kartal’ı

Sergen Yalçın yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ne katılıp bu heyecanı yeniden yaşamak isteyen Beşiktaş'ta yönetim de daha iyi bir kadro için kolları sıvadı.Cenk Tosun'un sakatlığı sonrasında planlar değişirken, Vincent Aboubakar ile görüşmeler de sürüyor.Kartal bir golcü için daha temaslarını kurarken,Alanyaspor'dan Salih Uçan ile el sıkışan Kartal, Mensah ile yolları ayırıp hem 8 hem 10 numara oynayabilen oyuncu alacak. Kartal'ın savunmaya yönelik planlarında iseFransız oyuncunun bonservisini almak isteyen Beşiktaş, bir de rekabet oluşturabilecek sağ bek arayışını girdi.Stoper alanında ise kiralık kontratı bitecek olanVerona'danile görüşen Beşiktaş, Gençlerbirliği'ndenve Konyaspor'dan da'yı listesinde tutuyor.G.SARAY maçı öncesinde Aboubakar'ın sağ uyluk üst adalesinde yaşadığı kanama ve ödem sorunu tam olarak geçmedi. Bu sezon ligde 26 maçta 15 gol ve 5 asist kaydeden Kamerunlu oyuncunun tedavi süreci devam ediyor. Yıldız futbolcunun derbide oynaması mucize olarak görülüyor. Gökhan Töre ise sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara başladı.