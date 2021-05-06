Şampiyonlar ligi Kartal’ı

Aboubakar ile yola devam etmek isteyen yönetim, bir forvet daha alacak. Umut Nayir’i çağıracak olan siyahbeyazlı ekip, orta sahada Bernard Mensah ile ipleri koparıp Salih Uçan’ın katılımıyla kalite yükseltecek
Sergen Yalçın yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ne katılıp bu heyecanı yeniden yaşamak isteyen Beşiktaş'ta yönetim de daha iyi bir kadro için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar, Rachid Ghezzalve Valentin Rosier'in bonservislerinialmanın dışında 4 mevki dahabelirledi. Cenk Tosun'un sakatlığı sonrasında planlar değişirken, Vincent Aboubakar ile görüşmeler de sürüyor.
8 VE 10 NUMARA ARANIYOR
Kartal bir golcü için daha temaslarını kurarken, sezon başında Hajduk Split'ekiralanan Umut Nayir takıma katılacak. Alanyaspor'dan Salih Uçan ile el sıkışan Kartal, Mensah ile yolları ayırıp hem 8 hem 10 numara oynayabilen oyuncu alacak. Kartal'ın savunmaya yönelik planlarında ise Rosier ilk sırada. Fransız oyuncunun bonservisini almak isteyen Beşiktaş, bir de rekabet oluşturabilecek sağ bek arayışını girdi.
STOPERDE 3 İSİM LİSTEDE
Stoper alanında ise kiralık kontratı bitecek olan Montero ile yollar ayrılacak. Verona'dan Koray Günter ile görüşen Beşiktaş, Gençlerbirliği'nden ArdaKızıldağ ve Konyaspor'dan da AbdülkerimBardakçı'yı listesinde tutuyor.
ABOUBAKAR DERBIDE YOK
G.SARAY maçı öncesinde Aboubakar'ın sağ uyluk üst adalesinde yaşadığı kanama ve ödem sorunu tam olarak geçmedi. Bu sezon ligde 26 maçta 15 gol ve 5 asist kaydeden Kamerunlu oyuncunun tedavi süreci devam ediyor. Yıldız futbolcunun derbide oynaması mucize olarak görülüyor. Gökhan Töre ise sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara başladı.