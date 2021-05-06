Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Boupendza yarışı başladı! 'Gideceği takım...'

Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir de devre arasında Boupendza ile ilgilendi. Hatayspor'un istediği bonservis bedelini pahalı bulan iki İstanbul takımı da bu transferden vazgeçmişti. Boupendza bu sezon 21 gol attı. Boupendza'nın ardında ise 19 gollü Cyle Larin, 18 gollü Mame Diouf ve 15 gollü Vincent Aboubakar var.