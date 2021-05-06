Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Boupendza yarışı başladı! 'Gideceği takım...'

Sezon başında Mame Thiam, Cisse, Samatta ve Kemal Ademi gibi forvetleri kadrosuna katan Fenerbahçe bu isimlerden verim alamadı. Beşiktaş'ın yıldızları Aboubakar ve Larin arasında gol krallığı yarışı veren Boupendza ile Mame Diouf Hatayspor'u sırtladı. Boupendza transferi konusunda hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın adı geçiyor!
'TÜRKİYE'DEN BİR TAKIMA GİDERSE FENERBAHÇE...'
Sabah Gazetesi muhabiri ve A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında Boupendza ile ilgili sorulan soruya yanıt verdi. Galatasaray'ın 3-0 kaybettiği Hatayspor karşılaşmasında stadyumda Boupendza hakkında istihbarat aldığını ifade eden Mehmet Özcan, Gabonlu golcünün Türkiye'de kalırsa Fenerbahçe'ye gideceğinin iddia edildiğini vurguladı.
DEVRE ARASINDA FENERBAHÇE VE BAŞAKŞEHİR İSTEMİŞTİ!
Süper Lig'in gol kralı Boupendza için devre arası transfer dönemi de oldukça hareketli geçmişti. Boupednza için Rusya'nın Krasnodar takımının yetkilileri Hatay'a gelmişti fakat oyuncu transfer olmak istemeyince imza atılamamıştı.
Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir de devre arasında Boupendza ile ilgilendi. Hatayspor'un istediği bonservis bedelini pahalı bulan iki İstanbul takımı da bu transferden vazgeçmişti. Boupendza bu sezon 21 gol attı. Boupendza'nın ardında ise 19 gollü Cyle Larin, 18 gollü Mame Diouf ve 15 gollü Vincent Aboubakar var.
FİYAT YÜKSELTME STRATEJİSİ Mİ?
Mehmet Özcan, Boupendza'dan ziyade Halil Dervişoğlu'na dikkat çekti! 'Boupendza konusunda fiyat yükseltme stratejisi olduğunu düşünüyorum. Hatay'da maça gittiğimde Boupendza Türkiye'de bir takıma giderse bu takım Fenerbahçe olur istihbaratını almıştım. Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun bonservisini almak istiyor. Mostafa Mohamed de kadroda olacak.'
HALİL DERVİŞOĞLU BEŞİKTAŞ KARŞISINDA İLK 11'DE!
Mostafa Mohamed'in corona virüs olduğu dönemde ilk 11'de sahaya çıkan ve Göztepe deplasmanında oynadığı oyuna dikkat çeken Halil Dervişoğlu, Beşiktaş derbisinde de ilk 11'de sahaya çıkacak.
Fatih Terim, Gençlerbirliği karşısında attığı şık golle övgüleri alan Halil'in bonservisinin alınmasını talep ediyor. Halil Dervişoğlu aynı zamanda Ümit milli takımda da forma giyiyor. Şenol Güneş'in Cenk Tosun'un yokluğunda Halil'i EURO 2021'e götürmek istediği de iddialar arasında.
'Fatih Terim'in Gençlerbirliği karşısındaki ilk 11'i bozacağını düşünmüyorum. Orta sahada Taylan ve Gedson, solda Babel, sağda Kerem ve ileride Halil'in oynamasını bekliyoruz. Ufak bir ihtimal sadece bekler değişebilir.'
Fatih Terim, Halil Dervişoğlu'nu derbi için özel hazırlıyor. Henry Onyekuru'nun Beşiktaş karşısında da yedek kulübesinde olması bekleniyor. Devre arasında takıma katılan ve ilk iki maçta 3 gol atan Onyekuru, ardından inişe geçti ve ilk 11'deki yerini kaybetti.
ONYEKURU YERİNE YİNE BABEL!
Ryan Babel, eski takımı Beşiktaş'a karşı ilk 11'de sahaya çıkacak. Bu sezon oynadığı 29 maçta 4 gol atıp 5 asist yapan Babel, ilk yarının son maçı olan Yeni Malatyaspor deplasmanında son dakikalarda attığı golle takımına 3 puanı getirmişti. Babel'in etkili uzaktan şutları dikkat çekiyor.