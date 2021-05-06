UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oluyor! Roma - M.United | Arsenal - Villarreal

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinin bir diğer eşleşmesinde ise Villarreal, sahasında Arsenal'i 2-1 yenerek rövanş öncesi avantajlı konumda bulunuyor. İngiliz ekibi Arsenal, evinde Polonya'daki finale kalmak için varını yoğunu ortaya koyuyor.

ARSENAL - VILLARREAL | CANLI

İLK 11'LER

Arsenal: Leno, Xhaka, Mari, Holding, Saka, Partey, Smith Rowe, Bellerin, Odegaard, Pepe, Aubameyang.

Villarreal: Rulli, Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Parejo, Coquelin, Trigueros, Moreno, Chukwueze, Alcacer.

UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Mayıs Çarşamba günü Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak final maçına 9 bin 500 seyirci alınacak.