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Giriş Tarihi: 6.5.2021 21:53 Son Güncelleme: 6.5.2021 22:18

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oluyor! Roma - M.United | Arsenal -

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oluyor! Roma - M.United | Arsenal - Villarreal

UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkıacak takımlar belli oluyor. Yarı final ilk maçında deplasmanda 6-2'lik ağır skorla mğlup olan Roma, 'ı konuk ediyor. Bir diğer eşleşmenin ilk maçında sahasında 2-1 kazanan , Arsenal'e konuk oluyor.

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Manchester United, sahasında Roma'yı 6-2'lik ağır bir skorla mağlup ederek turun kapısını araladı. İtalyan ekibi Roma, rövanş maçında sahasında bir mucize arıyor.

ROMA - MANCHESTER UNİTED | CANLI

İLK 11'LER

Roma: Mirante, Karsdorp, Smalling, Ibanez, Peres, Cristante, Mancini, Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw, Van De Beek, Fred, Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba, Cavani

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinin bir diğer eşleşmesinde ise Villarreal, sahasında Arsenal'i 2-1 yenerek rövanş öncesi avantajlı konumda bulunuyor. İngiliz ekibi Arsenal, evinde Polonya'daki finale kalmak için varını yoğunu ortaya koyuyor.

ARSENAL - VILLARREAL | CANLI

İLK 11'LER

Arsenal: Leno, Xhaka, Mari, Holding, Saka, Partey, Smith Rowe, Bellerin, Odegaard, Pepe, Aubameyang.

Villarreal: Rulli, Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Parejo, Coquelin, Trigueros, Moreno, Chukwueze, Alcacer.

UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Mayıs Çarşamba günü Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak final maçına 9 bin 500 seyirci alınacak.

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UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oluyor! Roma - M.United | Arsenal - Villarreal
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