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Giriş Tarihi: 6.5.2021

Yatırım yapmak şart

Yatırım yapmak şart

“Futbolcular altyapıdan çıksın.. ‘Orada 3 çocuk var, bir gelsinler’ demekle değil altyapıya yatırımla yeni yıldızlar yetişir. yatırım yaparsanız karşılık alacağınız bir şehir”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı gelecek sezon hazırlıklarına başladıklarını belirterek, transfer kadar altyapıya da önem verdiklerini söyledi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret eden Avcı, "Sürekli 'Futbolcular altyapıdan çıksın' diyoruz ama aslında bunun karşılığı altyapıya yatırım yapmaktan geçiyor. Biz de şu an bu yatırımla ilgili uğraş veriyoruz. Bilgiye, AR-GE'ye, teknolojiye yatırım yapacağız ve bu topraklardan geri dönüş almaya çalışacağız. 'Orada üç tane çocuk var, bir gelsinler' anlayışıyla olmuyor. Bu da okul ve antrenör eğitimiyle, kariyer planlaması ile bir bütün oluşturuyor. Bunu yaparsak Trabzon'da o verim, o altyapı var. Burası bereketli bir coğrafya" şeklinde konuştu.

BERAT İÇİN İTİRAZ VAR
PFDK'NIN Berat Özdemir'e, Göztepe maçındaki kırmızı kartı ve müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza verdiğini açıklaması kulübü harekete geçirdi. Daha önce de böyle durumlarla sık sık karşılaşan Trabzonspor, sezonu kapatan Berat Özdemir için Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak.

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