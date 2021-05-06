Yatırım yapmak şart

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı gelecek sezon hazırlıklarına başladıklarını belirterek, transfer kadar altyapıya da önem verdiklerini söyledi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret eden Avcı, "Sürekli' diyoruz ama aslında bunun karşılığı altyapıya yatırım yapmaktan geçiyor. Biz de şu an bu yatırımla ilgili uğraş veriyoruz. Bilgiye, AR-GE'ye, teknolojiye yatırım yapacağız ve bu topraklardan geri dönüş almaya çalışacağız.anlayışıyla olmuyor. Bu da okul ve antrenör eğitimiyle, kariyer planlaması ile bir bütün oluşturuyor. Bunu yaparsak Trabzon'da o verim, o altyapı var. Burası bereketli bir coğrafya" şeklinde konuştu.PFDK'NIN Berat Özdemir'e, Göztepe maçındaki kırmızı kartı ve müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza verdiğini açıklaması kulübü harekete geçirdi. Daha önce de böyle durumlarla sık sık karşılaşan Trabzonspor, sezonu kapatan Berat Özdemir için Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak.