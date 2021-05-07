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Giriş Tarihi: 7.5.2021 16:11 Son Güncelleme: 7.5.2021 16:28

Ahmet Dede'den 'a: 25'i almadan gitme

İHA
Ahmet Dede'den Uğurcan Çakır'a: 25'i almadan gitme

'un milli kalecisi , Akçaabat'ta yaşayan ve 'Ahmet Dede' olarak bilinen 83 yaşındaki Trabzonspor taraftarı 'yı ziyaret etti. Ahmet Dede ile Uğurcan Çakır arasındaki diyalog ise izleyenleri güldürdü. Uğurcan Çakır'a gelen transfer tekliflerini yorumlayan Ahmet Dede, "25'i almadan bir yere gitme" dedi.

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Akçaabat ilçesinde yaşayan ve 'Ahmet dede' olarak bilinen 83 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Ahmet Kırcı'yı ziyaret etti.

Uğurcan Çakır, 83 yaşındaki Ahmet Dede'yi ziyaret etti, gönülleri fethetti | Video

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, kendi aracıyla tesislerden hareket eden ve ilçeye bağlı Adacık Mahallesi'ne giden Uğurcan'ın, ziyaret öncesinde bir fırına uğrayarak pide aldığı, güzergahta bulunanlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdiği görülüyor.

Uğurcan'ın ziyareti nedeniyle şaşkınlığını gizleyemeyen Ahmet Kırcı, "Uğurcan bana bir kere geleceğim dediyse, söz verdiyse gelir dedim." ifadesini kullandı.

Ziyaret sırasında Uğurcan Çakır'ı çok sayıda takımın istediğine de değinen Kırcı, "Seni herhalde her yerden istiyorlar. 25'i almadıktan sonra bir yere gitme. Bana kalırsa bir sene daha kalırsan iyi olur, daha fazla para kazanırsın. Hem sen hem de kulübü kazandırırsın." diye konuştu.

Her zaman kulübün yanında olduğunu vurgulayan Uğurcan ise yanında getirdiği maç formasını imzalayarak Ahmet Kırcı'ya hediye etti.

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Ahmet Dede'den Uğurcan Çakır'a: 25'i almadan gitme
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