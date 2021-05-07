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Giriş Tarihi: 7.5.2021 11:39 Son Güncelleme: 7.5.2021 11:54

', Pape Alioune Ndiaye'yi istiyor' iddiası!

'Beşiktaş, Pape Alioune Ndiaye'yi istiyor' iddiası!

transfer haberleri... Beşiktaş'ın Ukrayna ekibi 'da forma giyen Pape Alioune Ndiaye ile ilgilendiği iddia edildi. 2,01'lik Senegalli savunmacı ile Lens ve da ilgileniyor.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon kadrosuna katmak istediği sürpriz bir isim olduğu iddia edildi.

Football365'in haberine göre; Beşiktaş'ın Ukrayna'nın Vorskla takımında oynayan Senegal asıllı Fransız savunmacı Pape-Alioune Ndiaye ile ilgilendiği belirtildi. Stoper ve defansif orta saha oynayabilen oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda sona erdiği ve Siyah-Beyazlılar'ın yanı sıra Lille, Braga, Lens gibi takımların da Ndiaye ile ilgilendiği kaydedildi.

23 yaşındaki Vorskalı oyuncunun adı daha önce de Beşiktaş ile anılmış ancak devre arasında bu transfer gerçekleşmemişti. Ndiaye 2,01 boyunda ve fiziğine oranla teknik kapasitesi ile dikkat çeken bir isim. Senegalli oyuncu bu sezon 23 maça çıktı.

PAPE ALIOUNE NDIAYE KİMDİR?
23 yaşındaki Senegal asıllı Fransız stoper Pape Alioune Ndiaye bir dönem Bologna ve Bari altyapılarında top koşturdu. Ndiaye son olarak İspanya'da Lorca Deportiva takımından Ukrayna'ya transfer olmuştu.

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'Beşiktaş, Pape Alioune Ndiaye'yi istiyor' iddiası!
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