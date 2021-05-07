'Beşiktaş, Pape Alioune Ndiaye'yi istiyor' iddiası!

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon kadrosuna katmak istediği sürpriz bir isim olduğu iddia edildi.
Football365'in haberine göre; Beşiktaş'ın Ukrayna'nın Vorskla takımında oynayan Senegal asıllı Fransız savunmacı Pape-Alioune Ndiaye ile ilgilendiği belirtildi. Stoper ve defansif orta saha oynayabilen oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda sona erdiği ve Siyah-Beyazlılar'ın yanı sıra Lille, Braga, Lens gibi takımların da Ndiaye ile ilgilendiği kaydedildi.
23 yaşındaki Vorskalı oyuncunun adı daha önce de Beşiktaş ile anılmış ancak devre arasında bu transfer gerçekleşmemişti. Ndiaye 2,01 boyunda ve fiziğine oranla teknik kapasitesi ile dikkat çeken bir isim. Senegalli oyuncu bu sezon 23 maça çıktı.
PAPE ALIOUNE NDIAYE KİMDİR?
23 yaşındaki Senegal asıllı Fransız stoper Pape Alioune Ndiaye bir dönem Bologna ve Bari altyapılarında top koşturdu. Ndiaye son olarak İspanya'da Lorca Deportiva takımından Ukrayna'ya transfer olmuştu.