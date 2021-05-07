'Beşiktaş, Pape Alioune Ndiaye'yi istiyor' iddiası!

23 yaşındaki Vorskalı oyuncunun adı daha önce de Beşiktaş ile anılmış ancak devre arasında bu transfer gerçekleşmemişti. Ndiaye 2,01 boyunda ve fiziğine oranla teknik kapasitesi ile dikkat çeken bir isim. Senegalli oyuncu bu sezon 23 maça çıktı.