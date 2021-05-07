Fatih Terim'den Beşiktaş derbisinde sağlı sollu hücum emri

MARCAO: ÇOK ZEKİ OLMAMIZ GEREKİYOR

Bu arada Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacı Marcao da derbiyle ilgili konuştu. Tecrübeli oyuncu, "Beşiktaş maçı çok zor. Hocamız bizi çok iyi bir şekilde hazırlıyor, taktiksel anlamda, oyun anlamında. Çok zeki olmamız gereken, aklımızı maksimum kullanmamız gereken ve sabırlı oynamamız gereken bir maç. Umarım güzel bir neticeyle ayrılacağız. İnanılmaz mutluyum, Allah'a şükürler olsun ki böyle büyük bir camiada 100. maça çıkma şerefine ulaşacağım" dedi.