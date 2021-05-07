Galatasaray başkan adayı Burak Elmas evraklarını teslim etti! '29 Mayıs'ta seçim olacak'

Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da bir yandan da gözler seçimde. Galatasaray Yönetim Kurulu'nun pandemi sebebiyle seçimin iptal edildiğini açıklamasına rağmen Divan Kurulu seçimin planlanan tarih olan 29 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı. Başkan adayları da evraklarını teslim ederek adaylıklarını resmileştiriyor.
Burak Elmas, bugün Divan Kurulu'na evraklarını verdi ve resmen aday oldu. Elmas, daha sonra ise basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tüm engellemelere rağmen seçimin yapılacağını ifade eden Elmas, "Galatasaray'da seçim geriye bırakılamaz. 29 Mayıs'ta bu seçim olacak." dedi.
İŞTE ELMAS'IN AÇIKLAMALARI...
"Tüm gerekli evraklarımızı Divan Kurulu'na teslim ettik. Kendilerine de dün almış oldukları karar için bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm camiamıza hayırlı olsun, diğer aday arkadaşlarımız ve ekiplerine de hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçim Galatasaray'ın çok önemli bir seçimi. Ayrıca Galatasaray demokrasisi için de çok önemli. Tüm üyelerimizden bu dönemde yapılan çeşitli hamlelerin farkında olup Galatasaray demokrasisine sahip çıkmalarını ve sandığa giderek iradelerinin gereğini yapmalarını istiyorum.
Galatasaray içerisinde maalesef Galatasaray yeterli saygıyı duymayan, zamanında hazırlanmamış arkadaşların seçimi geciktirme ve Galatasaray'ın sorunlarını öteme isteklerini görüyoruz. Biz her zaman Galatasaray'ın ve Galatasaraylının iradesinin tüm kararlara doğru şekilde yansımasınıa önem verdik. Bunun da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Pandemi koşullarında üyelerimizin sağlığını koruyarak düzgün bir seçim olması için tüm emeklerimizi seferber edeceğiz.
Galatasaray Spor Kulübü'nün üyelerince belirlenmiş tüzüğün şartları bellidir. Tüzüğümüzün ön gördüğü şekilde seçim takvimi devam etmektedir. Galatasaray'da seçim geriye bırakılamaz. 29 Mayıs'ta bu seçim olacak. Engellemeye çalışanların olduğunun farkındayız. Bizimle temasa geçen Galatasaraylıların bundan çok rahatsız olduğunu biliyoruz. Galatasaray demokrasisi bizim için çok kıymetli."