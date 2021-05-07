Galatasaray başkan adayı Burak Elmas evraklarını teslim etti! '29 Mayıs'ta seçim olacak'

İŞTE ELMAS'IN AÇIKLAMALARI...

"Tüm gerekli evraklarımızı Divan Kurulu'na teslim ettik. Kendilerine de dün almış oldukları karar için bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm camiamıza hayırlı olsun, diğer aday arkadaşlarımız ve ekiplerine de hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçim Galatasaray'ın çok önemli bir seçimi. Ayrıca Galatasaray demokrasisi için de çok önemli. Tüm üyelerimizden bu dönemde yapılan çeşitli hamlelerin farkında olup Galatasaray demokrasisine sahip çıkmalarını ve sandığa giderek iradelerinin gereğini yapmalarını istiyorum.