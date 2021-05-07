'İyi takım iyi bütçeyle kurulur'

Sezona şampiyonluk hedefi ile başlayan buna karşılık sondan bir önceki maçta ligde kalabilen Kırıkkalespor Başkanı Veli Uça sezonu ve önümüzdeki dönemi değerlendiren açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk için sezon başında 2.5-3 milyon liraya ihtiyaç olduğunu belirten Uça, iyi takımın iyi bir bütçe ile kurulabileceğine dikkat çekti.

Sezon içerisinde dört Teknik heyet ile çalıştıklarını ve son haftalara ligde tutunabildiklerini söyleyen Başka Uça, 'İlk 5 maçta 4 mağlubiyet 1 galibiyet aldık ve hoca değişimine gittik. Takımın başına Erman Güraçar'ı getirilmesi ile 15 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldık. Erman Hoca 2.ligten bir takımla görüşüp anlaşınca takımı Ali Beykoz'a emanet ettik. 3 maç sonra baktık durum kötüye gidiyor, Teknik sorumluluğa Nihat Baran'ı getirdik. Baran ile 9 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 4 galibiyet sonrası 14 puan alarak ligde kaldık.' değerlendirmesinde bulundu.

Takımın şampiyonluk hedefi ile yeni sezona başlayıp ligde son maçlardaki kalmasına ilişkin Uça; "Bizim en az 2 katımız bütçeye sahip takımlarla mücadele etmemiz ve tabi ki hakem kararları. Tüm bu olumsuzluklara karşı hakemler hakkaniyetli maç yönetse biz şu an en azından playy-of oynuyor olurduk. Biz 11 maç kazandık. Lider takım 15 maç kazanmış. 13-14 maç kazanan takımlar play-Of'a kaldı. En az 4-5 maçımızı hakemler adeta katletti. 3 penaltının tekrarlatıldığı, kalecimize bariz faul yapılıp gol yediğimiz ve maç kaybettiğimiz oldu. Ligde ki konumumuzda hakemlerin ciddi etkisi oldu." yorumunda bulundu.

Yeni sezon için görüşlerini de açıklayan Uça "Bu defa zamanımız var. İnce eleyip sık dokuyacağız. Unutulmaması gerekir k; İyi takım iyi bütçeye kurulur. Bizim sezon başında en az 2.5 milyon liraya ihtiyacımız var. Şehir takıma destek olursa şampiyonluğa oynayacak takımı kurarız. Bu yıl 4 grupta 16 takım düştü. BAL oynanmadığı için yerlerine yenisi gelmedi. Yeni sezonda tekrar 3 grup olacak. Bütçeden daha fazla pay alacağız. Tüm bunlara beraber şehir takıma sahip çıkarsa şampiyonluğa oynayacak bir takım kuracağız." iddiasında bulundu.

Sezon içerisinde takıma destek verenlere teşekkür eden Başkan Uça, "Valimiz Yunus Sezer, Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, iş insanlarımızdan Nurettin Aydın, Savaş Geyik, Orhan Kılıç, Adnan Duman, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu önemli miktarda maddi katkı sundular. Ayrıca Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik birer deplasman giderimizi karşıladılar. Bu isimlere ve gücü oranında destek olan tüm hemşerilerimize minnettarız" ifadelerini kullandı.