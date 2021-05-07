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Giriş Tarihi: 7.5.2021

Kansere de gollere de geçit yok!

Kansere de gollere de geçit yok!

Nurcan Çelik 41 yaşında. İki kez kansere yakalandı ama pes etmedi. Şimdi ’nın kalesini koruyor ve genç kızlara örnek oluyor

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde bu sezon Kireçburnu Spor Kulübü formasıyla boy gösteren 41 yaşındaki Nurcan Çelik hayata tutunma hikâyesiyle herkese örnek oluyor. "İnsan aşık olduğu bir şeyi yarım bırakmaz" diyerek futbola duyduğu sevgiyi dile getiren Çelik, kanseri de bu aşkla yendiğini anlattı. G.Saray'da oynayan Kosecki'ye duyduğu platonik aşkla 1993 yılında Bursa'da futbola başlayan Çelik, 27 yıllık kariyerinde önce tiroid ardından da göğüs kanserini yenme başarısı göstermiş. 4 yaşında annesini ardından babasının ikinci eşini de kanserden kaybeden Çelik, yaşadıklarını şöyle dile getirdi:

'BU ACIYI SONLANDIRIN ARTIK'
"Kariyerimin zirvesinde tiroid kanseri olduğumu milli takım kampında öğrendim. 'Tekrar futbola dönmeliyim' dedim. Akdeniz Nurçelikspor adı altında bir kadın futbol takımı kurdum. 2012 yılında da göğüs kanserine yakalandım. Mücadelem tam iki yıl sürdü. Öyle anlar geldi ki bu acıyı sonlandırın diye çok yalvardım. Futbol hayata tutunmamda etkili oldu. İnsan aşık olduğu bir şeyi yarım bırakmaz. Hedefim kendi kulübümle Şampiyonlar Ligi'ni görebilmek, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak. Dedim ya insanlar hayal ettiği sürece yaşar. Dolayısıyla ben de bunun hayaliyle yaşayacağım."

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Kansere de gollere de geçit yok!
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