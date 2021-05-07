Kansere de gollere de geçit yok!

Nurcan Çelik 41 yaşında. İki kez kansere yakalandı ama pes etmedi. Şimdi Kireçburnu Kadın Takımı’nın kalesini koruyor ve genç kızlara örnek oluyor
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde bu sezon Kireçburnu Spor Kulübü formasıyla boy gösteren 41 yaşındaki Nurcan Çelik hayata tutunma hikâyesiyle herkese örnek oluyor. "İnsan aşıkolduğu bir şeyiyarım bırakmaz" diyerek futbola duyduğu sevgiyi dile getiren Çelik, kanseri de bu aşkla yendiğini anlattı. G.Saray'daoynayan Kosecki'ye duyduğu platonikaşkla 1993 yılında Bursa'da futbola başlayanÇelik, 27 yıllık kariyerinde önce tiroidardından da göğüs kanserini yenme başarısı göstermiş. 4 yaşında annesini ardından babasının ikinci eşini de kanserden kaybeden Çelik, yaşadıklarını şöyle dile getirdi:
'BU ACIYI SONLANDIRIN ARTIK'
"Kariyerimin zirvesinde tiroid kanseri olduğumu millitakım kampında öğrendim. 'Tekrar futbola dönmeliyim' dedim. Akdeniz Nurçelikspor adı altında bir kadın futbol takımı kurdum. 2012 yılında da göğüs kanserine yakalandım. Mücadelem tam iki yıl sürdü. Öyle anlargeldi ki bu acıyısonlandırın diyeçok yalvardım. Futbol hayata tutunmamda etkili oldu. İnsan aşık olduğu bir şeyi yarım bırakmaz. Hedefim kendikulübümle ŞampiyonlarLigi'ni görebilmek,Şampiyonlar Ligi şampiyonuolmak. Dedim ya insanlar hayal ettiği sürece yaşar. Dolayısıyla ben de bunun hayaliyle yaşayacağım."