Kansere de gollere de geçit yok!

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde bu sezon Kireçburnu Spor Kulübü formasıyla boy gösteren 41 yaşındaki Nurcan Çelik hayata tutunma hikâyesiyle herkese örnek oluyor.diyerek futbola duyduğu sevgiyi dile getiren Çelik, kanseri de bu aşkla yendiğini anlattı., 27 yıllık kariyerindeyenme başarısı göstermiş. 4 yaşında annesini ardından babasının ikinci eşini de kanserden kaybeden Çelik, yaşadıklarını şöyle dile getirdi:"Kariyerimin zirvesinde. 'Tekrar futbola dönmeliyim' dedim. Akdeniz Nurçelikspor adı altında bir kadın futbol takımı kurdum. 2012 yılında da göğüs kanserine yakalandım. Mücadelem tam iki yıl sürdü.Futbol hayata tutunmamda etkili oldu. İnsan aşık olduğu bir şeyi yarım bırakmaz.Dedim ya insanlar hayal ettiği sürece yaşar. Dolayısıyla ben de bunun hayaliyle yaşayacağım."