Bu sezona damga vuran isimlerden biri olan Rosier için Beşiktaş taraftarının beklediği güzel haber geldi. Sezon başında Sporting Lizbon'dan kiralanan Rosier, Beşiktaş için bir bekten fazlası oldu. Ghezzal'a da oyun konforu sağlayan Fransız sağ bek gelecek sezon da bir son dakika gelişmesi olmazsa Beşiktaş forması giyecek. Sabah TV YouTube yayınına konuk olan Fatih Doğan, Rosier ile ilgili son dakika gelişmesini paylaştı!

Beşiktaş taraftarı şampiyonluğu istediği kadar, Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu merak ettiği kadar Rosier ile Ghezzal'ın durumunu da merak ediyor. Rosier, bir bekten daha fazlası. Rosier ile Ghezzal'ın durumu ne olacak?

Rosier, bu seneki performansıyla göz doldurdu. 200 bin € kiralık ücretiyle geldi. Buradaki temel nokta şu Rosier'in savunmadaki üstün performansıyla oynaması çok değerli ama onu değerli kılan Beşiktaş'ı 12 kişi oynatması. İkinci Rosier, öndeki Ghezzal'a oyun konforu veriyor. Bir oyuncu sağ kanattan bindirme yaparsa, hücum oyuncusuna alternatif yaratır.