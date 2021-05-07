Bu sezona damga vuran isimlerden biri olan Rosier için Beşiktaş taraftarının beklediği güzel haber geldi. Sezon başında Sporting Lizbon'dan kiralanan Rosier, Beşiktaş için bir bekten fazlası oldu. Ghezzal'a da oyun konforu sağlayan Fransız sağ bek gelecek sezon da bir son dakika gelişmesi olmazsa Beşiktaş forması giyecek. Sabah TV YouTube yayınına konuk olan Fatih Doğan, Rosier ile ilgili son dakika gelişmesini paylaştı!
Beşiktaş taraftarı şampiyonluğu istediği kadar, Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu merak ettiği kadar Rosier ile Ghezzal'ın durumunu da merak ediyor. Rosier, bir bekten daha fazlası. Rosier ile Ghezzal'ın durumu ne olacak?
Rosier, bu seneki performansıyla göz doldurdu. 200 bin € kiralık ücretiyle geldi. Buradaki temel nokta şu Rosier'in savunmadaki üstün performansıyla oynaması çok değerli ama onu değerli kılan Beşiktaş'ı 12 kişi oynatması. İkinci Rosier, öndeki Ghezzal'a oyun konforu veriyor. Bir oyuncu sağ kanattan bindirme yaparsa, hücum oyuncusuna alternatif yaratır.
Ghezzal sezon başı oyundan kopuktu. Başlarda oyuna katkısı zayıftı o da kendisini başka bir noktaya taşıdı. Ghezzal'a oyun konforu sağlayan kişi Rosier oldu. Beşiktaş'ı tek kanatta uçar hale getirdiler. Rosier ile ilgili bir müjde verelim.
SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ TARAFTARINA ROSİER MÜJDESİ!
Sabah Gazetesi Yazarı Fatih Doğan, Sabah TV YouTube yayınında Beşiktaş taraftarını sevindirecek bilgileri aktardı. İşte Rosier ile ilgili o gelişme...
'Beşiktaş yönetimi Rosier için Sporting Lizbon ile görüştü. Beşiktaş, oyuncuyu almak istediklerini ifade etti. Rosier'in bonservisiyle Beşiktaş'a gelme ihtimali yok fakat Beşiktaş, Sporting Lizbon'a yeniden kiralamak için teklifini yaptı. Sporting yönetimi de Rosier'i bir sene daha kiralamak için olumlu yanıt verdi. Ayrıca Rosier de Beşiktaş'ta devam etmek istiyor.'
HEM YERLİ HEM YABANCI TRANSFERLER YAPILACAK!
Beşiktaş'ın en önemli özelliği Şampiyonlar Ligi! Eğer Beşiktaş şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne giderse o biletle transfer piyasasında daha büyük hamleler yapılacak. Transferde 3-4 isim var. Takviyeler yapılacak. Hem yerli hem yabancı futbolcular transfer edilecek.
SALİH UÇAN TRANSFERİNDE SERGEN YALÇIN DETAYI!
Bu sezonun en dikkat çekici performanslarından birini de Salih Uçan ortaya koydu. Alanyaspor'da da aslında Beşiktaş gibi bir düzen var. Takımın tek bir yıldızı yok herkes birbiri için mücadele ediyor. Salih Uçan'ı Galatasaray ve Trabzonspor da istiyor. Beşiktaş'ın bu transferdeki şansı nedir?
Salih, Fenerbahçe'de oynarken de Roma'da oynarken de toydu. Olgun değildi. Salih Uçan son birkaç yıldır çok olgun. Futbola bakışı, sahadaki temsili çok iyi. Üstüne koyarak devam ediyor. Oyunun savunma yönünde var, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişte var. Bakasetas gittikten sonra da daha çok sorumluluk alıyor.
Salih Uçan büyük bir cevher. Hangi takıma giderse gitsin fayda sağlar. Salih Uçan için Beşiktaş avantajlı. Sergen Yalçın oradan geldi. Beşiktaş'ın uzun süreli bir ilgisi var. İtalyan ekipleri ve Galatasaray, Trabzonspor arasında en avantajlı takım Beşiktaş.
Şampiyonlar Ligi olduğu için Salih Uçan'ın da Beşiktaş'ta oynamak istediğini biliyoruz. Tüm bunları topladığımız zaman Salih Uçan'ın da Beşiktaş'a gelmesi konusunda olumlu gelişmeler olacağını bekliyoruz.
SALİH UÇAN SAHADA SOSA GİBİ DURUYOR!
Salih Uçan çok değişti. Sahada Sosa gibi duruyor. Buradan yeni bir kariyer öyküsü çıkarabilir. Hangi takıma giderse gitsin fark yaratacağını söyleyebiliriz. Oyunun iki tarafında da kendini gösteriyor. Karakter olarak da çok uyumlu bir isim.