Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'ta derbi öncesi şok! Aboubakar ve N'Koudou yok...
Giriş Tarihi: 7.5.2021 17:20 Son Güncelleme: 7.5.2021 17:59

Son dakika: 'ta derbi öncesi şok! ve N'Koudou yok...

Son dakika: Beşiktaş'ta derbi öncesi şok! Aboubakar ve N'Koudou yok...

Son dakika haberi... 'in 40. haftasında şampiyonluğun düğümünü açacak olan - derbisi öncesinde siyah-beyazlı takımda şok gelişme yaşandı. 'un verdiği son dakika bilgisine göre, ve N'Koudou, Galatasaray derbisinde kadroda yer almadı.

Bu sezon şampiyonluğun düğümünü çözecek olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi şok gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 40. haftada oynanacak derbi, 8 Mayıs 20.30'da Türk Telekom Stadyum'unda oynanacak. Maçın hakemi ise Cüneyt Çakır olarak açıklanmıştı.

Dev maç öncesinde A Spor'un verdiği son dakika bilgisine göre, Aboubakar ve N'Koudou, Galatasaray derbisinde kadroda yer almadı.

Son haftalarda Aboubakar'ın yokluğunda takımın gol yükünü sırtlayan isimlerden birisi haline gelen N'Koudou, son oynanan 7-0'lık Hatayspor maçında takımın golünü atan isimlerden birisiydi.

Karşılaşmadaki iyi performansının ardından ikinci yarı yaşadığı sakatlık nedeniyle riske edilmemek için oyundan alınan N'Koudou, Galatasaray derbisinde kadroya alınmadı. Son haftalarda sakatlığı devam eden Aboubakar ise kadroya alınmayan bir diğer isim oldu.

Tedavisi tamamlanan ve takımla birlikte antrenmanlarda yer alan Gökhan Töre ise Galatasaray karşısında şans bulması durumunda oynayabilecek. Aboubakar'ın yokluğunda Sergen Yalçın'ın gol yollarındaki en önemli kozu, Hatayspor filelerini 4 kez havalandıran Larin olacak.

BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Beşiktaş'ın son yıllarda ezeli rakibi Galatasaray'a karşı üstünlüğü bulunuyor. Son 6 sezonda iki ekip ligde 11 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlardan Beşiktaş 7 galibiyet çıkardı. 2 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, 2 karşılaşmadan da Galatasaray galibiyetle ayrıldı.

İki ekip arasındaki son 7 lig maçında ise deplasman takımları gol bulamadı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 4 kez sahasında galip gelirken, Galatasaray da 2 kez kazandı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray'ın sahasında oynanan mücadele ise golsüz eşitlikle sonuçlandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Boğaç Aksoy ve Arif Güloğlu kansere yakalandığını duyurdu! İşte sinsice ilerleyen lenfoma kanserinin ilk belirtisi…
Çin roketi tehlikesi! Dünyaya geliyor, saatler kaldı: İstanbul ve Ankara'ya düşer mi?
SON DAKİKA | İstanbul'da şaşırtan olay! Gökyüzündeki sıralı ışıklar merak uyandırdı
SON DAKİKA | Tam kapanma 19 Mayıs'a kadar uzatıldı mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş tam kapanma açıklaması
Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi için olay sözler! "Galatasaray'ın matematiksel şansı olsa da..."
Son dakika | Whatsapp için süre doldu! 1 hafta sonra...
Son dakika haberi: Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak sürprizi! Adaylığını açıklayacak mı?
Son dakika haber: Salgının seyrini değiştirecek hamle! DSÖ'den de açıklama geldi: Bu muazzam bir an...
Son dakika | Köşeye sıkışan teröristbaşı Bayık'tan Kürtlere hakaret
SON DAKİKA! Bayram öncesi müjde geldi! Dev destek ödemesi başlıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş'ta derbi öncesi şok! Aboubakar ve N'Koudou yok...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA