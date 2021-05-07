Son dakika: Beşiktaş'ta derbi öncesi şok! Aboubakar ve N'Koudou yok...

Bu sezon şampiyonluğun düğümünü çözecek olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi şok gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 40. haftada oynanacak derbi, 8 Mayıs 20.30'da Türk Telekom Stadyum'unda oynanacak. Maçın hakemi ise Cüneyt Çakır olarak açıklanmıştı.
Dev maç öncesinde A Spor'un verdiği son dakika bilgisine göre, Aboubakar ve N'Koudou, Galatasaray derbisinde kadroda yer almadı.
Son haftalarda Aboubakar'ın yokluğunda takımın gol yükünü sırtlayan isimlerden birisi haline gelen N'Koudou, son oynanan 7-0'lık Hatayspor maçında takımın golünü atan isimlerden birisiydi.
Karşılaşmadaki iyi performansının ardından ikinci yarı yaşadığı sakatlık nedeniyle riske edilmemek için oyundan alınan N'Koudou, Galatasaray derbisinde kadroya alınmadı. Son haftalarda sakatlığı devam eden Aboubakar ise kadroya alınmayan bir diğer isim oldu.
Tedavisi tamamlanan ve takımla birlikte antrenmanlarda yer alan Gökhan Töre ise Galatasaray karşısında şans bulması durumunda oynayabilecek. Aboubakar'ın yokluğunda Sergen Yalçın'ın gol yollarındaki en önemli kozu, Hatayspor filelerini 4 kez havalandıran Larin olacak.
BEŞİKTAŞ ÜSTÜN
Beşiktaş'ın son yıllarda ezeli rakibi Galatasaray'a karşı üstünlüğü bulunuyor. Son 6 sezonda iki ekip ligde 11 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlardan Beşiktaş 7 galibiyet çıkardı. 2 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, 2 karşılaşmadan da Galatasaray galibiyetle ayrıldı.
İki ekip arasındaki son 7 lig maçında ise deplasman takımları gol bulamadı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 4 kez sahasında galip gelirken, Galatasaray da 2 kez kazandı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray'ın sahasında oynanan mücadele ise golsüz eşitlikle sonuçlandı.