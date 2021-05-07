Son dakika: Beşiktaş'ta derbi öncesi şok! Aboubakar ve N'Koudou yok...

Karşılaşmadaki iyi performansının ardından ikinci yarı yaşadığı sakatlık nedeniyle riske edilmemek için oyundan alınan N'Koudou, Galatasaray derbisinde kadroya alınmadı. Son haftalarda sakatlığı devam eden Aboubakar ise kadroya alınmayan bir diğer isim oldu.