Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi için olay sözler! "Galatasaray'ın matematiksel şansı olsa da..."

SONUÇ: YALÇIN YERE SAĞLAM BASAR

Derbilerin favorisi olmaz mı? Olur elbette. Beşiktaş sezon genelinde de son maçında da oynadığı futbolla bu derbinin favorisi. Ezeli rakibini mağlup edip son iki haftaya girmek elbette fiyakalı ancak Sergen Yalçın'ın beraberlik opsiyonunu da içeren bir oyunla ayaklarını yere sağlam basacağı kesin.