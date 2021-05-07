Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi için olay sözler! "Galatasaray'ın matematiksel şansı olsa da..."
Giriş Tarihi: 7.5.2021 08:05 Son Güncelleme: 7.5.2021 08:46

: - derbisi için olay sözler! "Galatasaray'ın matematiksel şansı olsa da..."

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi olay sözler! Galatasaray'ın matematiksel şansı olsa da...

haberi... yazarı , 'de şampiyonluk düğümünü büyük ölçüde çözecek olan - derbisini analiz etti. ve 'ın oyun planlarını ve iki takım arasındaki farkları kaleme alan usta isim çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

yazarı , tüm Türkiye'nin sonucunu merakla beklediği - derbisini kaleme aldı. İşte usta ismin çarpıcı değerlendirmeleri...

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi olay sözler! Galatasaray'ın matematiksel şansı olsa da...

KALE: MUSLERA FARKLI BİR SEVİYEDE
Muslera'nın 9 kez kalesini gole kapattığı sezonda 17 maçla ligin en fazla kalesinde geçit vermeyen ekibi en az gol yiyen takım. 19 karşılaşmada 52 kurtarış yapan Muslera kalesinde 17 gol gördü.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi olay sözler! Galatasaray'ın matematiksel şansı olsa da...

32 müsabakaya çıkan Ersin ise 56 kurtarış yaparken, kalesinde 29 gole mani olamadı. Ligin en tecrübeli file bekçisi ile 'ın genç kalecisi arasında elbette seviye farkı var. 'ın ezeli rakibine 4 hat üzerinde üstünlük kurduğu tek bölge de kale zaten.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi olay sözler! Galatasaray'ın matematiksel şansı olsa da...

SAVUNMA: ARALARINDAN SU SIZMIYOR!
Sezon istatistiklerine bakanların 'ın derdinin savunma değil de hücum ve bitiricilik olduğunu anında görebilirler. Son 3 maçında kalesinde gol görmeyen Galatasaray, evinde oynadığı son 3 derbisinde de kalesini gole kapatmıştı.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi olay sözler! Galatasaray'ın matematiksel şansı olsa da...

İki bekinde de ikişer alternatifinden kimlerin oynayacağı takım savunmasının çizgisini belirleyecek. Yedlin mi Şener mi? Saracchi mi Ömer mi? 'ın sağ kanadında içeri kat eden Ghezzal'ı bire birde durdurmak zor.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi olay sözler! Galatasaray'ın matematiksel şansı olsa da...

Doğru alan savunması ve pas kanallarını kapatmak ise ilk akla gelen çözüm. Kalesine en az şut gelen (117) takım olan 'ın bu performansının altında orta saha göbeğindeki ikilinin payı büyük. Rosier, ligin en iyi 11'indeki yerini rezerve etti.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi olay sözler! Galatasaray'ın matematiksel şansı olsa da...

Vida ve Welinton defans göbeği ve son dönemde yükselen formuyla ilk derbinin kahramanlarından Rıdvan'a şans tanımayan N'Sakala'lı savunma hattıyla ezeli rakibi karşısında bu hatta ağır basıyor.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi olay sözler! Galatasaray'ın matematiksel şansı olsa da...

ORTA SAHA: EMRE'DEN 10 NUMARA OLMAZ
'ta orta sahadaki 3. adam bütün sezon flu kaldı. Atiba ve De Souza sezonu 3 kişilik oynayınca bu handikabı da ortadan kaldırdılar. 'ın elini rahatlatan ise sezon finalini iyi oynayan Adem Ljajic.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi olay sözler! Galatasaray'ın matematiksel şansı olsa da...

G.Saray'da da benzer bir problem sezon boyunca sürdü. Taylan ve Belhanda ardından Taylan-Gedson ikilisinin önündeki 3. adam sürekli değişti. Yarın da beklenen isim Emre Akbaba. Savunma özelliği olmayan Akbaba, 10 numara değil olsa olsa 9.5 numara yardımcı santrfor.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi olay sözler! Galatasaray'ın matematiksel şansı olsa da...

'da bu göreve soyunabilecek Halil ile Terim farklı bir diziliş deneyebilir. Orta sahada 'ın net üstünlüğünü tartışmak koca bir sezonu yok saymak demektir.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi olay sözler! Galatasaray'ın matematiksel şansı olsa da...

FORVET: DÜŞÜŞÜN SEBEBİ DEĞİŞİM
Ligin en az gol yiyen takımı neden 6 puan geride? Bireysel hatalarla yenilen goller bir kenara savunma performansıyla sınıfı geçen Terim'in takımında forvet hattındaki baş döndüren değişim özellikle Ankaragücü maçıyla başlayan düşüşün bir numaralı sebebi.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi olay sözler! Galatasaray'ın matematiksel şansı olsa da...

Solda tecrübesiyle Babel formayı kapar. Santrforda 'Halil mi, Mostafa mı?' sorusu var. 'ın en problemli bölgesi ise sağ kanat. Bu mevki Feghouli'nin tapulu malıydı ama Cezayirli oyuncu iki sezondur son haftalarda hayalet moduna geçiyor. Oğulcan unutuldu.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi olay sözler! Galatasaray'ın matematiksel şansı olsa da...

Emre Kılınç ise sağ önde aynı Fenerbahçe'deki Mesut Özil gibi "Burada oynayamam" diye bağıran bir alternatif. 'ta Aboubakar'ın yokluğunda son maçta 4 gol atan Larin, N'Koudou derbiye yetişmezse yine sol kanada geçecek. Bu da sakatlıktan dönen Gökhan Töre'nin forvet hattının merkezinde oynaması demek.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi olay sözler! Galatasaray'ın matematiksel şansı olsa da...

Sağ kanatta ise ligin posterlik adamı, asist kralı Ghezzal var. Vatandaşı Feghouli iki sezon önce, geçen yıl Edin Visca oynadıkları futbolla nasıl şampiyonluğun başaktörleri olmuşsa Ghezzal da fazlasıyla bunu yapıyor.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi olay sözler! Galatasaray'ın matematiksel şansı olsa da...

SONUÇ: YALÇIN YERE SAĞLAM BASAR
Derbilerin favorisi olmaz mı? Olur elbette. sezon genelinde de son maçında da oynadığı futbolla bu derbinin favorisi. Ezeli rakibini mağlup edip son iki haftaya girmek elbette fiyakalı ancak 'ın beraberlik opsiyonunu da içeren bir oyunla ayaklarını yere sağlam basacağı kesin.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi olay sözler! Galatasaray'ın matematiksel şansı olsa da...

'ın matematiksel şansı olsa da bu derbiyi 3 farklı kazanıp ikili averajı lehine çevirmesi ve 'ın kalan iki haftada en az 3 puan kayıp yaşaması ve Fenerbahçe'nin de 3 rakibinden birine takılması gerekiyor.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi olay sözler! Galatasaray'ın matematiksel şansı olsa da...

Terim'in son iki şampiyonluğunda 'ı Türk Telekom'da iki derbide de deviren 'ın geçen sezon olduğu gibi (0-0) bu sezon arkasında 50 bin taraftarı yok. Peki birer puan iki tarafı da mutlu eder mi?

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi olay sözler! Galatasaray'ın matematiksel şansı olsa da...

Fenerbahçe'nin aynı saatte deplasmanda Ankaragücü ve 3 gün sonra deplasmanlarda en tehlikeli takım olan Sivasspor maçında 6 puan alacağının garantisi yok. Derbi tarihi, kazanmak için şuursuzca hücum eden tarafların mağlubiyetleriyle dolu. Ne Terim tercih eder bunu ne de …-

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Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi için olay sözler! "Galatasaray'ın matematiksel şansı olsa da..."
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