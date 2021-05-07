Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı açıklamalar! “Fatih Terim ve Sergen Yalçın…”

"BEŞİKTAŞ, KAYBETSE BİLE ŞAMPİYON OLACAK"

Beşiktaş, Galatasaray'a kaybetse bile şampiyon olacak. Rakiplerine karşı da ikili averaj avantajı var. Galatasaray, bu maçta üstün oynayarak farklı bir galibiyet alıp Beşiktaş'a karşı psikolojik bir üstünlük kurabilir. Ama böyle bir sonucun mucize olacağını düşünüyorum. Galatasaray, bu maçı 1-0 kazanmak ister, Beşiktaş ise en azından yenilmemek ister.