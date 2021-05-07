Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı açıklamalar! “Fatih Terim ve Sergen Yalçın…”

Süper Lig'de 40. hafta maçlarının tamamı Cumartesi akşamı saat 20.30'da başlayacak. Haftanın en önemli maçı ise Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak. Fenerbahçe'nin Ankaragücü deplasmanında puan kaybetmesi ve Beşiktaş'ın Galatasaray'a karşı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan siyah-beyazlılar, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleye galibiyet için çıkıyor.
Derbi öncesinde Beşiktaş'ta Aboubakar, N'Koudou ve Bernard Mensah'ın kadroda olmayacağı açıklanmıştı. Sergen Yalçın, derbiye toplamda 6 eksikle giderken forvette Gökhan Töre'nin oynaması bekleniyor.
Galatasaray'da son haftalarda performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu'nun Fatih Terim tarafından yine ilk 11'de başlatılması bekleniyor. Kazanmak için sahaya çıkacak olan iki takımın zorlu mücadelesi, Süper Lig'de sezonun en kritik maçları arasında yerini aldı.
SABAH yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Çarpıcı yorumlarda bulunan Levent Tüzemen, Beşiktaş'ın kazansa bile şampiyon olacağını söyledi.
İşte Levent Tüzemen'in yorumları…
"BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUĞU BIRAKACAĞINI SANMIYORUM"
Sergen Yalçın, bildiğimiz taktiğiyle oynatacaktır. Bu taktiğin hayata geçip geçmeyeceğini belirleyen Galatasaray olacak. Beşiktaş, hücum oyunundan taviz vermez.Galibiyete ihtiyacı olan taraf Galatasaray, Beşiktaş'ın bu saatten sonra şampiyonluğu bırakacağını sanmıyorum. Fatih Terim'in Beşiktaş'a açık alan vermeyeceği bir oyun seçmesini bekliyorum.
"GALATASARAY YİNE HÜCUM FUTBOLU OYNAR"
Fatih Terim'in de kendi oyun tarzından ödün vermesini beklemiyorum. Galatasaray yine hücum futbolu oynar. Ancak savunma anlamında da kontrollü olmak zorundalar.
N'Koudou ve Aboubakar'ın oynamayacak olmasını Galatasaray için avantaj olarak görüyorum. Beşiktaş'ı rakip sahaya götürecek olan isim Gökhan Töre olacak. Bunların yanısıra Galatasaray'ın Beşiktaş'a duran top şansı vermemesi gerekiyor. Siyah-beyazlılarda, Ghezzal tehditi bulunuyor.
"BEŞİKTAŞ, KAYBETSE BİLE ŞAMPİYON OLACAK"
Beşiktaş, Galatasaray'a kaybetse bile şampiyon olacak. Rakiplerine karşı da ikili averaj avantajı var. Galatasaray, bu maçta üstün oynayarak farklı bir galibiyet alıp Beşiktaş'a karşı psikolojik bir üstünlük kurabilir. Ama böyle bir sonucun mucize olacağını düşünüyorum. Galatasaray, bu maçı 1-0 kazanmak ister, Beşiktaş ise en azından yenilmemek ister.
"YENİ VE GÜÇLÜ BİR ADAY..."
Fatih Terim ve futbolcularda bu kaosla ilgilenmez. Fatih Terim, oyuncularını bu kaosun içerisinden çıkarır. Kaldı ki bu kaosu, Mustafa Cengiz, aday olmayarak bitirdi. Seçimler Mayıs ayında yapılmazsa Haziran'da 4 adaya karşı yeni ve güçlü bir adayın çıkacağını düşünüyorum.