UEFA'nın kararı kesin! Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da

Avrupa'nın en büyük kupasında finalistler belirlendi. PSG'yi eleyen Manchester City'nin rakibi, Real Madrid'i saf dışı bırakan Chelsea oldu. Tarihte 3. kez İngilizlerin finaline sahe olacak dev maç, 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak. Atatürk Stadyumu'ndaki dev organizasyon öncesinde ise İngiliz basınından çarpıcı iddialar ortaya atılıyor. Bazı gazeteler final maçının İstanbul'da alınıp İngiltere oynanabileceğini yazdı. Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, UEFA'nın böyle bir planı olmadığını yazdı.
İŞTE MURAT ÖZBOSTAN'IN O YAZISI...
İki İngiliz takımı finale kalınca Ada basını yangın yapmaya başladı. Onların düşüncesi şu: "Ne gerek var İstanbul'a gitmeye İngiltere'de oynayalım." Hatta birkaç gündür "Final İstanbul'dan alınsın." diye her türlü iftirayı atıyorlar.
Özellikle vaka sayılarının İstanbul'da çok olduğuna dair. Sonuçta dün UEFA ile TFF bir toplantı daha yaptı. Burada UEFA'nın tavrı çok net oldu: "Başka bir şehir planda yok. Final İstanbul'da ve seyircili oynanacak."
İngilizler ne kadar ağlarsa ağlasın Türkiye iki önemli takımı burada en iyi şekilde ağırlayacak. Hatta bugün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda iki takımın temsilcileri ile bir toplantı yapılacak ve son detaylar görüşülecek.