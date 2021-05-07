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Giriş Tarihi: 7.5.2021 10:42 Son Güncelleme: 7.5.2021 10:46

UEFA'nın kararı kesin! Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da

MURAT ÖZBOSTAN
UEFA'nın kararı kesin! Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da

'nde finalin adı belli oldu. 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Stadyumu'ndaki dev finalde iki İngiliz ekibi ile karşı karşıya gelecek. İngilizlerin birbirine rakip olmasının ardından İngiliz basını pandemiyi bahane ederek finalin İstanbul'dan alınıp 'de oynanması gerektiği yönünde haberler yapmaya başladı. Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, İngilizlerin bu ısrarının bir netice vermeyeceğini ve UEFA'nın finali kesin olarak İstanbul'da oynatacağını ifade etti.

Avrupa'nın en büyük kupasında finalistler belirlendi. PSG'yi eleyen Manchester City'nin rakibi, Real Madrid'i saf dışı bırakan Chelsea oldu. Tarihte 3. kez İngilizlerin finaline sahe olacak dev maç, 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak. Atatürk Stadyumu'ndaki dev organizasyon öncesinde ise İngiliz basınından çarpıcı iddialar ortaya atılıyor. Bazı gazeteler final maçının İstanbul'da alınıp İngiltere oynanabileceğini yazdı. Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, UEFA'nın böyle bir planı olmadığını yazdı.

İŞTE MURAT ÖZBOSTAN'IN O YAZISI...

İki İngiliz takımı finale kalınca Ada basını yangın yapmaya başladı. Onların düşüncesi şu: "Ne gerek var İstanbul'a gitmeye İngiltere'de oynayalım." Hatta birkaç gündür "Final İstanbul'dan alınsın." diye her türlü iftirayı atıyorlar.

Özellikle vaka sayılarının İstanbul'da çok olduğuna dair. Sonuçta dün UEFA ile TFF bir toplantı daha yaptı. Burada UEFA'nın tavrı çok net oldu: "Başka bir şehir planda yok. Final İstanbul'da ve seyircili oynanacak."

İngilizler ne kadar ağlarsa ağlasın Türkiye iki önemli takımı burada en iyi şekilde ağırlayacak. Hatta bugün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda iki takımın temsilcileri ile bir toplantı yapılacak ve son detaylar görüşülecek.

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UEFA'nın kararı kesin! Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da
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