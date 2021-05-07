Vazgeçilmeyen!

Bonservisi elinde gelen ve 2 milyon Euro’ya imza atan Enner Valencia, 31 maçta 10 gol ve 2 asistlik performansıyla adını kalacaklar listesine yazdırdı
Son Erzurum maçında gol, asist katkısının yanı sıra bir de penaltı yaptıran Enner Valencia, Fenerbahçe'de 'örnektransfer' olarak gösteriliyor. Meksika'nın Tigres takımından bedelsiz olarak kadroya katılan ve yıllık 2 milyon Euro alan 31 yaşındaki Ekvadorlu forvet, kasıksakatlığı, Kovid-19 ve sarı kartcezası yüzünden 6 lig maçınıkaçırmasına rağmen oynadığı 31 karşılaşmada ortaya koyduğu performansla teknik heyetin gözüne girdi. Onun dışında sürekli sahada olan tecrübeli oyuncu, hücumun her bölgesinde görev aldı. Erol Bulut'unvazgeçilmezi olanValencia, Emre Belözoğlu tarafından santrfora konularak çok daha verimli hale getirildi.
TAKIMIN A PLANINDA
Ligde attığı 10 golle takımın en skorer ismi durumunda olan Valencia, teknik heyet tarafından gelecek sezon da takımın A planında yer alıyor. Belözoğlu,Valencia'nın ilerde başlattığıpresle takım oyununaverdiği katkıdanda hayli memnun.