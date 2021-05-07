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Giriş Tarihi: 7.5.2021

Vazgeçilmeyen!

Vazgeçilmeyen!

Bonservisi elinde gelen ve 2 milyon Euro’ya imza atan Enner , 31 maçta 10 gol ve 2 asistlik performansıyla adını kalacaklar listesine yazdırdı

Son Erzurum maçında gol, asist katkısının yanı sıra bir de penaltı yaptıran Enner Valencia, Fenerbahçe'de 'örnek transfer' olarak gösteriliyor. Meksika'nın Tigres takımından bedelsiz olarak kadroya katılan ve yıllık 2 milyon Euro alan 31 yaşındaki Ekvadorlu forvet, kasık sakatlığı, Kovid-19 ve sarı kart cezası yüzünden 6 lig maçını kaçırmasına rağmen oynadığı 31 karşılaşmada ortaya koyduğu performansla teknik heyetin gözüne girdi. Onun dışında sürekli sahada olan tecrübeli oyuncu, hücumun her bölgesinde görev aldı. Erol Bulut'un vazgeçilmezi olan Valencia, Emre Belözoğlu tarafından santrfora konularak çok daha verimli hale getirildi.

TAKIMIN A PLANINDA
Ligde attığı 10 golle takımın en skorer ismi durumunda olan Valencia, teknik heyet tarafından gelecek sezon da takımın A planında yer alıyor. Belözoğlu, Valencia'nın ilerde başlattığı presle takım oyununa verdiği katkıdan da hayli memnun.

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Vazgeçilmeyen!
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