Vazgeçilmeyen!

Son Erzurum maçında gol, asist katkısının yanı sıra bir de penaltı yaptıran Enner Valencia, Fenerbahçe'deolarak gösteriliyor. Meksika'nın Tigres takımından bedelsiz olarak kadroya katılan ve yıllık 2 milyon Euro alan 31 yaşındaki Ekvadorlu forvet,rağmen oynadığı 31 karşılaşmada ortaya koyduğu performansla teknik heyetin gözüne girdi. Onun dışında sürekli sahada olan tecrübeli oyuncu, hücumun her bölgesinde görev aldı.Emre Belözoğlu tarafından santrfora konularak çok daha verimli hale getirildi.Ligde attığı 10 golle takımın en skorer ismi durumunda olan Valencia, teknik heyet tarafından gelecek sezon da takımın A planında yer alıyor.