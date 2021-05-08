25 milyon Euro’dan aşağıya gitme!

Trabzon'da yaşayan Ahmet Kırcı (83), fanatik bir Trabzonspor taraftarı olarak geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Uğurcan Çakır'ın kendisini Akçaabat'ta ziyareti durumunda çok mutlu olacağını dile getirmişti. Bunun üzerine sosyal medyadan,diyen Uğurcan, dün Ramazan pidesini de alarak Ahmet Dede'yi evinde ziyaret etti. Ahmet Dede,diye konuştu.Uğurcan ise Ahmet Dede'ye formasını hediye ederek,diyerek transferinde bordo-mavili kulübün önceliklerinin önemli olduğunu belirtti.Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Hugo'nun yanı sıra, kart cezalısı Berat ve kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak forma giyemeyecek. Hızlı bir iyileşme süreci geçiren Edgar IE'nin ise kadroya alınması bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu maçta ideal kadrosunu koruyup ilerleyen dakikalarda genç oyuncuları oynatma fikrinde olduğu öğrenildi.