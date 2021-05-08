Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 25 milyon Euro’dan aşağıya gitme!
Giriş Tarihi: 8.5.2021

25 milyon Euro’dan aşağıya gitme!

YUNUS EMRE SEL
25 milyon Euro’dan aşağıya gitme!

Uğurcan ziyaret etme sözü verdiği taraftarı unutmadı. 'ta yaşayan Ahmet Dede, başarılı kaleciye "Geleceğim diye söz verdiyse gelir dedim. Geldin işte. Ama haftada 3 maça çıktığın için biraz geciktin tabi. 1 yıl daha kalsan iyi olur ama gideceksen 25 milyon Euro'dan aşağısı olmaz" dedi

Trabzon'da yaşayan Ahmet Kırcı (83), fanatik bir Trabzonspor taraftarı olarak geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Uğurcan Çakır'ın kendisini Akçaabat'ta ziyareti durumunda çok mutlu olacağını dile getirmişti. Bunun üzerine sosyal medyadan, "En kısa zamanda yanında olacağım" diyen Uğurcan, dün Ramazan pidesini de alarak Ahmet Dede'yi evinde ziyaret etti. Ahmet Dede, "Uğurcan geleceğim dediyse gelir dedim. Ama haftada 3 maç yapıyorsun, o yüzden geciktin. Bence bir yıl daha kalsan daha iyi olur ama 25 milyon Euro'dan aşağı kazandırmadan gitme" diye konuştu.

'KULÜP NE DERSE O'
Uğurcan ise Ahmet Dede'ye formasını hediye ederek, "Biz her zaman kulübün yanındayız dedem. Trabzonspor'un çıkarlarına göre hareket edeceğimden emin ol" diyerek transferinde bordo-mavili kulübün önceliklerinin önemli olduğunu belirtti.

AS KADRO BAŞLAYACAK GENÇLER BİTİRECEK
Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Hugo'nun yanı sıra, kart cezalısı Berat ve kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak forma giyemeyecek. Hızlı bir iyileşme süreci geçiren Edgar IE'nin ise kadroya alınması bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu maçta ideal kadrosunu koruyup ilerleyen dakikalarda genç oyuncuları oynatma fikrinde olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Boğaç Aksoy ve Arif Güloğlu kansere yakalandığını duyurdu! İşte sinsice ilerleyen lenfoma kanserinin ilk belirtisi…
Çin roketi tehlikesi! Dünyaya geliyor, saatler kaldı: İstanbul ve Ankara'ya düşer mi?
Son dakika: Burak Yılmaz Lille ile şampiyonluğa koşuyor! Tek rakibi Cristiano Ronaldo...
Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı açıklamalar! “Fatih Terim ve Sergen Yalçın…”
Türkiye'den üst üste Kudüs'teki İsrail terörüne tepki! Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir!
SON DAKİKA: 7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Kovid-19 son durum tablosu ve hasta, vaka, vefat sayıları
Son dakika: DSÖ'den Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısına acil kullanım onayı
Emlak zengini ünlülerden Seda Sayan yeni villası için kesenin ağzını açtı! Seda Sayan'ın Boğaz'a nazır villası dudak uçuklattı!
SON DAKİKA HABERİ: İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya girerek ses bombalarıyla cemaate saldırdı
Son dakika haber: Salgının seyrini değiştirecek hamle! DSÖ'den de açıklama geldi: Bu muazzam bir an...
ARKADAŞINA GÖNDER
25 milyon Euro’dan aşağıya gitme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA