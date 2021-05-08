25 milyon Euro’dan aşağıya gitme!

Uğurcan ziyaret etme sözü verdiği taraftarı unutmadı. Akçaabat'ta yaşayan Ahmet Dede, başarılı kaleciye "Geleceğim diye söz verdiyse gelir dedim. Geldin işte. Ama haftada 3 maça çıktığın için biraz geciktin tabi. 1 yıl daha kalsan iyi olur ama gideceksen 25 milyon Euro'dan aşağısı olmaz" dedi
Trabzon'da yaşayan Ahmet Kırcı (83), fanatik bir Trabzonspor taraftarı olarak geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Uğurcan Çakır'ın kendisini Akçaabat'ta ziyareti durumunda çok mutlu olacağını dile getirmişti. Bunun üzerine sosyal medyadan, "En kısazamandayanında olacağım" diyen Uğurcan, dün Ramazan pidesini de alarak Ahmet Dede'yi evinde ziyaret etti. Ahmet Dede, "Uğurcan geleceğim dediysegelir dedim. Ama haftada3 maç yapıyorsun, o yüzdengeciktin. Bence bir yıl dahakalsan daha iyi olur ama25 milyon Euro'dan aşağıkazandırmadan gitme" diye konuştu.
'KULÜP NE DERSE O'
Uğurcan ise Ahmet Dede'ye formasını hediye ederek, "Biz her zaman kulübünyanındayız dedem. Trabzonspor'unçıkarlarına göre hareketedeceğimden emin ol" diyerek transferinde bordo-mavili kulübün önceliklerinin önemli olduğunu belirtti.
AS KADRO BAŞLAYACAK GENÇLER BİTİRECEK
Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Hugo'nun yanı sıra, kart cezalısı Berat ve kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak forma giyemeyecek. Hızlı bir iyileşme süreci geçiren Edgar IE'nin ise kadroya alınması bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu maçta ideal kadrosunu koruyup ilerleyen dakikalarda genç oyuncuları oynatma fikrinde olduğu öğrenildi.