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Giriş Tarihi: 8.5.2021 13:41

, genç futbolcusu 'ın sözleşmesini 5 yıl uzattı

AA
Altay, genç futbolcusu Kazımcan Karataş'ın sözleşmesini 5 yıl uzattı

ekiplerinden , altyapıdan yetişen oyuncusu ile sözleşme yeniledi. Futbola Altay altyapısında başladıktan sonra 2019-2020 sezonunda profesyonel sözleşme imzalayan Kazımcan Karataş, TFF 1. Lig'de çıktığı 6 müsabakada 1 gol kaydetti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcunun sportif direktör İbrahim Akın'la bir araya gelerek 5 yıllık yeni sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kazımcan Karataş, kulübüyle sözleşmesini yenilediği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Altay kültürünü benimseyerek sürekli gelişmeye devam edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Hem benim için hem de kulübümüz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Futbola Altay altyapısında başladıktan sonra 2019-2020 sezonunda profesyonel sözleşme imzalayan Kazımcan Karataş, TFF 1. Lig'de çıktığı 6 müsabakada 1 gol kaydetti.

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Altay, genç futbolcusu Kazımcan Karataş'ın sözleşmesini 5 yıl uzattı
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