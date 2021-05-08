Bu yarışa yürek dayanmaz

En uzun Süper Lig sezonunda bugün şampiyon belli olabilir! G.Saray evinde kazanıp sonuna kadar yarışı kovalamak isterken, Beşiktaş ise 16. lig kupasını arıyor. Puan kaybetme lüksü olmayan F.Bahçe, A.Gücü'nü devirip derbinin sonucunu bekleyecek
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki ezeli rekabette Cüneyt Çakır 10. kez düdük çalacak. Çakır ile Aslan 5, Kartal ise 3 kez kazandı
BEŞİKTAŞ SON 10 MAÇTA RAKİBİNİ 5 KEZ YENDİ
Şampiyonluk için geri sayımdaki Beşiktaş, ezeli rakibine karşı son yıllardaki üstünlüğü ile öne çıkıyor. Kartal, son 10 maçta rakibini 5 kez devirirken, Galatasaray ise 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. 2 mücadele eşitlikle bitti.
GALATASARAY REKABETTE ÜSTÜN DURUMDA
Aslan, Beşiktaş karşısında evindeki maçlarda üstün... 125 mücadelede G.Saray 45 kez gülerken, Beşiktaş 37 galibiyet aldı. Türk Telekom'daki 10 karşılaşmada ise sarı-kırmızılılar, Kartal'a 2 kez yenilip 6 defa kazandı.
FENERBAHÇE DIŞARIDA 11 MAÇTIR YENİLMİYOR
İz peşindeki F.Bahçe, küme düşme hattındaki A.Gücü karşısında en zorlu sınavlarından birini verecek. Kanarya dış sahada 11 maçtıryenilmezken, 7 galibiyet ve 4 beraberlik ile yoluna devam ediyor.
KİM KAZANIRSA NE OLUR?
Beşiktaş,G.Saray deplasmanında kazanıp, F.Bahçe'nin puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunuilan edecek. G.Saray galip gelir, Kanarya puan yitirirse yarış 3 takım için daha da kızışacak. Derbi beraberliğihalinde ise F.Bahçe 3 puanalırsa G.Saray yarıştan kopacak, zirvede iki takım kalacak
2.4
F.Bahçe'nin başında 7 kez sahaya çıkan Emre Belözoğlu, 5 galibiyet-2 beraberlik ile 2.4 puan ortalaması yakaladı.