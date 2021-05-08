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Giriş Tarihi: 8.5.2021

Bu yarışa yürek dayanmaz

En uzun sezonunda bugün şampiyon belli olabilir! G.Saray evinde kazanıp sonuna kadar yarışı kovalamak isterken, ise 16. lig kupasını arıyor. Puan kaybetme lüksü olmayan F.Bahçe, A.Gücü'nü devirip derbinin sonucunu bekleyecek

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki ezeli rekabette Cüneyt Çakır 10. kez düdük çalacak. Çakır ile Aslan 5, Kartal ise 3 kez kazandı

BEŞİKTAŞ SON 10 MAÇTA RAKİBİNİ 5 KEZ YENDİ
Şampiyonluk için geri sayımdaki Beşiktaş, ezeli rakibine karşı son yıllardaki üstünlüğü ile öne çıkıyor. Kartal, son 10 maçta rakibini 5 kez devirirken, Galatasaray ise 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. 2 mücadele eşitlikle bitti.

GALATASARAY REKABETTE ÜSTÜN DURUMDA
Aslan, Beşiktaş karşısında evindeki maçlarda üstün... 125 mücadelede G.Saray 45 kez gülerken, Beşiktaş 37 galibiyet aldı. Türk Telekom'daki 10 karşılaşmada ise sarı-kırmızılılar, Kartal'a 2 kez yenilip 6 defa kazandı.

FENERBAHÇE DIŞARIDA 11 MAÇTIR YENİLMİYOR
İz peşindeki F.Bahçe, küme düşme hattındaki A.Gücü karşısında en zorlu sınavlarından birini verecek. Kanarya dış sahada 11 maçtır yenilmezken, 7 galibiyet ve 4 beraberlik ile yoluna devam ediyor.

KİM KAZANIRSA NE OLUR?
Beşiktaş, G.Saray deplasmanında kazanıp, F.Bahçe'nin puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. G.Saray galip gelir, Kanarya puan yitirirse yarış 3 takım için daha da kızışacak. Derbi beraberliği halinde ise F.Bahçe 3 puan alırsa G.Saray yarıştan kopacak, zirvede iki takım kalacak

2.4
F.Bahçe'nin başında 7 kez sahaya çıkan Emre Belözoğlu, 5 galibiyet-2 beraberlik ile 2.4 puan ortalaması yakaladı.

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