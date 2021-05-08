Bu yarışa yürek dayanmaz

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki ezeli rekabette10. kez düdük çalacak. Çakır ile Aslan 5, Kartal ise 3 kez kazandıŞampiyonluk için geri sayımdaki Beşiktaş, ezeli rakibine karşı son yıllardaki üstünlüğü ile öne çıkıyor. Kartal, son 10 maçta rakibini 5 kez devirirken,Aslan, Beşiktaş karşısında evindeki maçlarda üstün... 125 mücadeledeTürk Telekom'daki 10 karşılaşmada ise sarı-kırmızılılar, Kartal'a 2 kez yenilip 6 defa kazandı.İz peşindeki F.Bahçe, küme düşme hattındaki A.Gücü karşısında en zorlu sınavlarından birini verecek.7 galibiyet ve 4 beraberlik ile yoluna devam ediyor.Beşiktaş,G.Saray deplasmanında kazanıp, F.Bahçe'nin puan kaybetmesi halindeG.Saray galip gelir, Kanarya puan yitirirse yarış 3 takım için daha da kızışacak.zirvede iki takım kalacakF.Bahçe'nin başında 7 kez sahaya çıkan Emre Belözoğlu, 5 galibiyet-2 beraberlik ile 2.4 puan ortalaması yakaladı.