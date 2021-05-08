Son dakika: Fenerbahçe zorlu Ankaragücü deplasmanında! Emre Belözoğlu’ndan sürpriz karar!

Emre Belözoğlu: Her zaman söylediğim gibi, bütün oyuncularımız değerli. Gökhan'ın birkaç haftadır ağrıları vardı. Daha net oyuncularla oynamak istiyorum. Erzurum maçında da Ozan'dan istediğimiz performansı aldık.

Hikmet Karaman: İlk defa Borwen hariç tam kadro olarak bir araya gelebildik. Derbide kart cezalısı, sakatlıklar oldu. Bu maça rahat çıkabilecek skorları elde edebilirdik. Hatalar yaptık, oynadığımız futbolun karşılığını alamadığımız maçlar oynadık. Futbol hatalar oyunu. Nerede olduğumuzu biliyoruz. Biz kendimizden başka kimseyi düşünmüyoruz. Bundan ötesi yok"

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Fenerbahçe'yi konuk ettiği son Süper Lig maçını 2-1 kazanan Ankaragücü, Şubat 2002'den bu yana rakibini üst üste iki iç saha karşılaşmasında mağlup edemiyor.

Süper Lig'in ilk yarısındaki maçta Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, 2011/12'den bu yana ilk kez rakibine karşı lig dublesi yapmak istiyor.

Süper Lig'de oynadığı son üç maçı da kaybeden Ankaragücü, bu sezon üst üste dört yenilgi almadı.