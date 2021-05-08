Son dakika: Fenerbahçe zorlu Ankaragücü deplasmanında! Emre Belözoğlu’ndan sürpriz karar!

Süper Lig'de 40. hafta maçlarının heyecanı başlıyor. Alt sıraları ve zirve yarışını ilgilendiren kritik maçların oynanacağı akşamda bugün Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Zorlu maçta Ankara ekibi bu maçı kazanmak ve küme düşme hattından çıkmak istiyor. Diğer yandan Fenerbahçe de kazanmak ve şampiyonluk umutlarını devam ettirmek istiyor. Hem düşme hattını hem de zirveyi etkileyecek olan mücadelede ilk düdük çaldı. Maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.
CANLI SKOR | Ankaragücü 0-0 Fenerbahçe
İLK 11'LER
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri Çekici, Paintsil, Alper Potuk, Saba Lobjanidze, Badji
Fenerbahçe: Harun, Szalai, Tisserand, Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia
OZAN TUFAN SAĞ BEKTE GÖREV ALACAK
Emre Belözoğlu, bugün sağ bekte Ozan Tufan'a görev verecek. Gökhan Gönül'ün ise kart cezası sona erdi. Ankaragücü'nde ise Borven sezonu kapattı. Fenerbahçe'de ise Samatta, Sinan Gümüş, Serdar Aziz, Nazım ve Sadık kadroda yok.
MAÇ ÖNCESİ EMRE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI
Emre Belözoğlu: Öncelikle en bereketli, en güzel ayın sonuna geldik. Kadir Gecesi'nin hayırlar getirmesini diliyorum. Yapmamız gerekenin bilincinde buraya geldik. Ligde kalmak isteyen Ankaragücü, biz tek bir amaç için geldik. Kazanmak istiyoruz.
Emre Belözoğlu: Her zaman söylediğim gibi, bütün oyuncularımız değerli. Gökhan'ın birkaç haftadır ağrıları vardı. Daha net oyuncularla oynamak istiyorum. Erzurum maçında da Ozan'dan istediğimiz performansı aldık.
Hikmet Karaman: İlk defa Borwen hariç tam kadro olarak bir araya gelebildik. Derbide kart cezalısı, sakatlıklar oldu. Bu maça rahat çıkabilecek skorları elde edebilirdik. Hatalar yaptık, oynadığımız futbolun karşılığını alamadığımız maçlar oynadık. Futbol hatalar oyunu. Nerede olduğumuzu biliyoruz. Biz kendimizden başka kimseyi düşünmüyoruz. Bundan ötesi yok"
2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE
Fenerbahçe'yi konuk ettiği son Süper Lig maçını 2-1 kazanan Ankaragücü, Şubat 2002'den bu yana rakibini üst üste iki iç saha karşılaşmasında mağlup edemiyor.
Süper Lig'in ilk yarısındaki maçta Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, 2011/12'den bu yana ilk kez rakibine karşı lig dublesi yapmak istiyor.
Süper Lig'de oynadığı son üç maçı da kaybeden Ankaragücü, bu sezon üst üste dört yenilgi almadı.