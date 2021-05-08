Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi Felipe Melo'dan gönderme! 'Beşiktaş'ı iyi tanırım...'

Şampiyonluk yolunda oldukça kritik olan karşılaşma öncesinde hem Galatasaray hem de Beşiktaş formaları giyen eski futbolculardan da paylaşımlar peş peşe geliyor. Felipe Melo, hala telefonunda duran videoda taraftarların kendilerini derbi maça uğurladıkları görüntüleri unutamadığını ifade ederken derbi maçı için Galatasaray'a şans diledi.