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Giriş Tarihi: 8.5.2021 15:28

derbisi öncesi 'dan gönderme! 'Beşiktaş'ı iyi tanırım...'

SABAH.COM.TR SPOR
Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi Felipe Melo'dan gönderme! 'Beşiktaş'ı iyi tanırım...'

'da oynadığı dönemde 'a attığı gollerle dikkat çeken , derbi öncesinde Galatasaray resmi sosyal medya hesabının sorularını yanıtladı. Felipe Melo, 'Beşiktaş'ı iyi tanırım.' diyerek söze başlarken bu maçın Galatasaray camiası için çok önemli olduğunu bu nedenle futbolcuların büyük bir mücadeleyle sahaya çıkmaları gerektiğini vurguladı.

Şampiyonluk yolunda oldukça kritik olan karşılaşma öncesinde hem Galatasaray hem de Beşiktaş formaları giyen eski futbolculardan da paylaşımlar peş peşe geliyor. Felipe Melo, hala telefonunda duran videoda taraftarların kendilerini derbi maça uğurladıkları görüntüleri unutamadığını ifade ederken derbi maçı için Galatasaray'a şans diledi.

FELİPE MELO'DAN BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME! 'İYİ TANIRIM...'

Galatasaray'da oynarken Beşiktaş'a attığı gollerle dikkat çeken Melo'dan derbi öncesi mesaj geldi.

'Beşiktaş'ı iyi tanırım... Kazanmamız lazım. Beşiktaş'ı takibi bırakmamak için önemli bir maç. Oyuncuların yürekli olması lazım, çok savaşmaları lazım. Bu şart!'

'HALA TELEFONUMDA DURAN VİDEO...'

Hala telefonumda duran bir video var. Florya'nın taraftarlarla dolu olduğu, şarkılar söyledikleri tezahüratlar yaptıkları. OOO Cim Bom Bom! Bu kendimi güçlü hissetmemi sağlardı.

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Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi Felipe Melo'dan gönderme! 'Beşiktaş'ı iyi tanırım...'
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