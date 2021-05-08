Kongre günlüğü

Galatasaray Kulübü, olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edilmesi hakkında divan kurulunun yaptığı açıklamaya resmi siteden yanıt verdi. Tüzüğün 99. maddesi ve 99.2 maddesine atıfta bulunulan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Divan kurulunun, yönetim kurulu tarafından alınmış olan bir kararı yok sayması ve/ veya yönetim kurulu tarafından alınan bir kararın hilafına hareket edeceğini açıklaması tüzüğümüzün amir hükümlerine aleni aykırılık teşkil etmektedir. 17 Mayıs'ta açıklanacak idari tedbirlere göre yönetim kurulumuz tarafından yeni seçim tarihi belirlenecektir."G.saray'da başkan adaylarından Burak Elmas, 44 kişilik listesini divan kuruluna verdi. Elmas yaptığı açıklamada "Galatasaray demokrasisi için çok önemli bir seçim haline geldi. Tüm üyelerimizden G.Saray demokrasisine sahip çıkmak üzere oy kullanmalarını rica ediyorum" dedi. Elmas'ın yönetim listesi ise şu isimlerden oluştu: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Murat Tacir, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Işıtan Gün.Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, seçimin iptalinin keyfi bir karar olduğunu söyledi. Divan kuruluna listesini teslim eden Hamamcıoğlu, seçimin Galatasaray Lisesi'nde bahçede bile yapılabileceğini söylerken, katılımı da düşük beklediğini açıkladı. Hamacıoğlu'nun listesinde şu isimler yer alıyor: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Gürkan Eliçin, Ahmet Bağlıca, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, Cenk Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Tezel Aldanmaz.Başkan adaylarından Işın Çelebi de listesini dün Divan Kurulu'na verdi. 160'tan fazla ıslak imza ile kolları sıvadıklarını söyleyen Çelebi, "Galatasaray camiasının birliği ve beraberliği için yola çıktık. Bu sadece benim değil bütün Galatasaray üyelerinin ve taraftarının 'biz' ve 'ortak akıl' hareketi. Galatasaray'ın başarısı, gücünden ve birliğinden kaynaklanmakta" dedi. Çelebi'nin listesi şöyle: Can Çobanoğlu, İpek Gökdel, Tayfun İşeri, Ülkü Özcan, Münif Koz, Vildan Yirmibeşoğlu, Uğur Arıner, Taylan Aksoy, Ahmet Kayhan, Canan Dilara Kızılyalın.