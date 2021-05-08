Kritik Ankaragücü-Fenerbahçe maçında Emre Belözoğlu'nun muhtemel 11'i...

BİR YANDA LİGDE KALMA VE DİĞER YANDA ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ

Son 3 maçını kaybeden Ankaragücü tekrar küme düşme hattına girdi ve 38 puanla 18. sırada yer alıyor. Diğer yandan Fenerbahçe ise 76 puanla 2. sırada yer alıyor ve lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde, Galatasaray'ın ise 1 puan önünde yer alıyor.