Kritik Ankaragücü-Fenerbahçe maçında Emre Belözoğlu'nun muhtemel 11'i...

Süper Lig'de bu akşam 10 maç da saat 20:30'da başlayacak. Kritik maçların oynanacağı akşamda Galatasaray-Beşiktaş derbisini Beşiktaş'ın kazanması ve Fenerbahçe'nin de Ankaragücü deplasmanında puan kaybetmesi sonrası şampiyon Beşiktaş olacak. Kritik haftada Fenerbahçe deplasmanda zorlu Ankaragücü'ne konuk olacak.
BİR YANDA LİGDE KALMA VE DİĞER YANDA ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ
Son 3 maçını kaybeden Ankaragücü tekrar küme düşme hattına girdi ve 38 puanla 18. sırada yer alıyor. Diğer yandan Fenerbahçe ise 76 puanla 2. sırada yer alıyor ve lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde, Galatasaray'ın ise 1 puan önünde yer alıyor.
KRİTİK MAÇTA FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe'nin Ankaragücü kamp kadrosu açıklandı. Sarı lacivertli takımda 4 oyuncu Serdar Aziz, Nazım, Sinan Gümüş ve Samatta zorlu maçta forma giyemiyor. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısındaki muhtemel 11'i: Harun, Ozan Tufan, Tisserand, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, Mesut Özil, Pelkas, İrfan Can, Valencia (Ahmet Selim Kul - A Spor)
Altay, Serdar Aziz, Samatta, Sinan Gümüş ve Nazım kadroda yok.