Ligin dibinde can pazarı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 20.30'da başlayacak maçı Özgür Yankaya yönetecek. 35 puanla 20. sıradaki G.Birliği, Karagümrük'e yenilirse Malatya'nın en az 1, Kasımpaşa ve Kayseri'nin 3 puan alması, Başkent ekibinin düşüşü anlamına geliyor. Bunun dışındaki sonuçlarda kalma ümitlerini son iki maça taşıyacak.Kazım Karabekir Stadı'nda 20.30'da Halil Umut Meler'in düdüğü ile başlayacak maçta, Kasımpaşa'yı konuk edecek Erzurum yenilir, Kayseri ya da Ankaragücü 3 puan alırsa mavi-beyazlıların düşmesi kesinleşecek. 37 puanlı 19'uncu Dadaş ve 40 puanla 16. sırada yer alan Kasımpaşa kazanıp umutlarını korumak amacında.Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadelenin başlama saati 20.30… Son iki maçından 4 puan çıkaran ve 39 puanla 17. sırada yer alan ev sahibi ekip, 54 puanla 8. durumdaki Gaziantep'i yenip son iki hafta Başakşehir ve F.Bahçe mücadelelerinde korkulu rüya görmek istemiyor.Saat 20.30'da Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu. 45 puanla 12. sırada yer alan Rize, rakibine göre rahat. 41 puanlı Malatya kazanamasa da puan alıp, alt sıralarla arasındaki farkı açmak istiyor. Malatya'da 6 oyuncu sarı kart tehlikesiyle karşı karşıya.Yeni 4 Eylül Stadı'nda 20.30'da başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak. Başakşehir son 4 haftada aldığı 3 galibiyet, 1 beraberlikle rahatlamış görülüyor. 43 puan ve averajla 14. sırada yer alan Süper Lig'in son şampiyonu, 16 haftadır yenilmeyen rakibinden puan alıp son iki haftaya rahat girmek istiyor.20.30Gürsel AkselArda Kardeşler51 puanla 9. Göztepe ile 45 puanla 11. sıradaki Konya rahat durumda.20.30AtatürkErkan ÖzdamarDenizli'nin düşmesi geçen hafta kesinleşti. 57 puanlı Hatay 7. sırada.