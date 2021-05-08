Liverpool evinde hata yapmadı!

Liverpool, Anfield Road Stadı'ndaki mücadelede ligin alt sıralarında bulunan Southampton'ı konuk etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada Sadio Mane ve 90. dakikada Thiago Alcantara attı. Liverpool'un Southamton karşısında 2. golünü atan Thiago Alcantara, bu sezonki ilk golünü ve ilk skor katkısını yaptı.
Liverpool'da sakatlığı bulunan milli futbolcu Ozan Kabak, kadroda yer almadı.
Puanını 57'ye çıkaran Liverpool, 6. sıraya yükseldi. 37 puanda kalan Southampton ise 16. sırada yer aldı.