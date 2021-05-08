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Giriş Tarihi: 9.5.2021 00:37

Liverpool evinde hata yapmadı!

AA
Liverpool evinde hata yapmadı!

'de Liverpool, sahasında Southampton'ı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada ve 90. dakikada Thiago Alcantara attı.

Liverpool, Anfield Road Stadı'ndaki mücadelede ligin alt sıralarında bulunan Southampton'ı konuk etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada Sadio Mane ve 90. dakikada Thiago Alcantara attı. Liverpool'un Southamton karşısında 2. golünü atan Thiago Alcantara, bu sezonki ilk golünü ve ilk skor katkısını yaptı.

Liverpool'da sakatlığı bulunan milli futbolcu Ozan Kabak, kadroda yer almadı.

Puanını 57'ye çıkaran Liverpool, 6. sıraya yükseldi. 37 puanda kalan Southampton ise 16. sırada yer aldı.

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Liverpool evinde hata yapmadı!
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