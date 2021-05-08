Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi şok Muslera sözleri! "Galatasaray için felaket olur"

Beşiktaş! Başta geçen yılın şampiyonu Başakşehir ve ezeli rakipler Fener ve Galatasaray dökülürken, şampiyonluk altın tepside sunuldu Sergen'e. O da reddetmedi ve 39'uncu haftaya Fener'in 5, Galatasaray'ın 6 puan önünde girmeyi başardı. Bu saatten sonra şampiyonluğu sadece matematik olarak kaybedebilir. Ama o matematiğin sahaya yansıması zor. Bu hafta Galatasaray'a kaybetse bile zor. Çünkü attığı fark ona bir maç kaybetme hakkı veriyor. Peki eder mi?