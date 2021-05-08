Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi şok Muslera sözleri! "Galatasaray için felaket olur"
Giriş Tarihi: 8.5.2021 10:35 Son Güncelleme: 8.5.2021 10:49

: - derbisi öncesi şok Muslera sözleri! "Galatasaray için felaket olur"

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi şok Muslera sözleri! Galatasaray için felaket olur

- derbisi haberleri... Sabah Gazetesi yazarı , 'de bu akşam oynanacak ve sonucu merakla beklenen Galatasaray-Beşiktaş derbisini kaleme aldı. "'in bu kadroyla şampiyonluğu nisan ayında ilan etmesi gerekirdi" diyen usta isim, özellikle Galatasaray kaptanı ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Sabah Gazetesi yazarı , 'de şampiyonluk yarışını büyük ölçüde belirleyen olan - derbisi ve Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı kalecisi Muslera ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi olay sözler! Galatasaray için felaket olur

"Perşembe akşamı A Spor'da Müdürüm Ender Bilgin'in sorularını yanıtlarken "Benim favorim " demiştim. Anlattım biraz. Burada da anlatayım. Galatasaray tartışmasız yılın en ama en iyi kadrosuna sahip.. Öyle ki, sahaya hangi 11 çıkarsa çıksın, o 11 Fener'le derbi oynarken, dışarıda kalanlardan kurulan "eksiksiz" bir ekip de 'la maç yapar.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi olay sözler! Galatasaray için felaket olur

Öyle bir kadro verdiler gibi bir dev hocanın emrine. Aslında o kadroyla o Terim'in şampiyonluğu nisan ayında ilan etmesi gerekirdi. Öyle "Şampi..." falan diye değil, alenen, resmen "Şampiyon" yazdırarak, manşetlere.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi olay sözler! Galatasaray için felaket olur

Ama ne yazık ki, Sevgili Fatih, gerek ilk 11 seçiminde, gerek sahada oynattığı o çok yavaş ve pasif futbolla ve oyuna yaptığı müdahalelerde "doğru"yu yapamadı bu sezon ve en kötü futbolunu oynayarak akıl almaz puanlar kaybetti.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi olay sözler! Galatasaray için felaket olur

Ligin sonu yaklaşırken, 'da gerçek güneşi doğmaya başladı. Terim titremiş, kendine gelmiş, doğru 11'lerle, doğru futbol oynatmaya, zaman zaman geç kalışı eleştirilse bile çok yerinde müdahaleler yapmaya, yani 2000'li yılların 'ine dönmeye başlamıştı. Son haftalarda izlediğim Galatasaray'ın bana hissettirdiği buydu.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi olay sözler! Galatasaray için felaket olur

! Başta geçen yılın şampiyonu Başakşehir ve ezeli rakipler Fener ve dökülürken, şampiyonluk altın tepside sunuldu Sergen'e. O da reddetmedi ve 39'uncu haftaya Fener'in 5, Galatasaray'ın 6 puan önünde girmeyi başardı. Bu saatten sonra şampiyonluğu sadece matematik olarak kaybedebilir. Ama o matematiğin sahaya yansıması zor. Bu hafta Galatasaray'a kaybetse bile zor. Çünkü attığı fark ona bir maç kaybetme hakkı veriyor. Peki eder mi?

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi olay sözler! Galatasaray için felaket olur

Söyledim. çok iyi futbol oynamaya başladı. Her mevkide, oynayan kadar iyi, hatta daha da iyi bir yedek mutlak var. Böyle bir kadroyu ülkemizin değil, dünyanın hangi takımı için söyleyebilirsiniz?

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi olay sözler! Galatasaray için felaket olur

Düşünün Falcao ve Mohamed gibi dünya ünlüsü iki santrfor kenarda oturuyor ve hiçbir Galatasaraylının aklına "Bunlar niye kenarda?" sorusu gelmiyor... Başka lafa gerek var mı?

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi olay sözler! Galatasaray için felaket olur

takımı "yana, geriye ve yavaş" değil, "ileriye ve hızlı" oynatırsa, maçın gidişi de, sonucu da çok etkilenir. İki bekin katkısı ile yapılacak kanat akınları şuta da dönüşebilir, ortadaki çok iyi adamlar için "asist"e de...

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi olay sözler! Galatasaray için felaket olur

Savunma akınlarını durduracak güçte, ama bir önemli zaaf var. Çok bireysel hata yapıyor stoperler. Terim gibi bir hoca bunun önlemini bulmuş olmalı artık. İkinci hata da, yerli yersiz, hatta rakip yarı sahadan Muslera'ya top atma alışkanlığı.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi olay sözler! Galatasaray için felaket olur

Muslera topa ayakla en kötü vuran kaleci. Onu ayakla oynamaya mecbur etmek, on topun dokuzunu rakibe atmak demek. Ver Muslera'ya, gitsin 'a. Hele Sergen Hoca, takımını bu hafta "pas arası" top kapmalar için hazırladıysa, Muslera'ya geri verme alışkanlığı felaket olur.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi olay sözler! Galatasaray için felaket olur

Aslında 'ın en büyük kozlarından görülen Muslera, bence tam tersine zaafı. Kaleciyi değerlendirirken kurtardıklarına değil, yediklerine bakın ve Muslera'nın yediği golleri düşünün, bir. Ayakla pas verirken rakibe yaptığı asistleri düşünün iki.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi olay sözler! Galatasaray için felaket olur

neden duran toplardan en çok gol yiyen takım? Çünkü Muslera yan hava toplarına nasıl müdahale etmesi gerektiğini hâlâ öğrenemedi. Galatasaraylılar kalelerine her duran top atışında, nerdeyse penaltı bekler gibi gözlerini yumuyorlar.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi olay sözler! Galatasaray için felaket olur

Ve bir kornerde mesela, 'ın 4 savunma adamı da 18'i içindeyken, maçı hızlı başlatmayı bir türlü öğrenemeyen Muslera, başta 2 stoper tüm rakip savunma adamlarının geri dönmesi ve yerlerini almasını bekliyor, alenen, resmen ve Galatasaray'ın golle sonuçlanacak hızlı atak yapmasını önleyen kaptan oluyor.

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi olay sözler! Galatasaray için felaket olur

Maçın sonucunu en etkileyecek adam bence Muslera. İşte bu sebeplerden. Yazacak başka şeyler de var ama, sonra... Onlar bir günde düzelecek şeyler değil çünkü.

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Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi şok Muslera sözleri! "Galatasaray için felaket olur"
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