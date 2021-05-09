Aslan’da ikinci seçim yolda!

Galatasaray Yönetimi, daha önce 29 Mayıs'ta yapılacağını açıkladığı Seçimli Genel Kurul'u çarşamba akşamı iptal ettiğini duyurmuştu. Yönetimin bu kararına rağmen Divan Başkanlığı, 29 Mayıs'ta seçim gerçekleşecekmiş gibi cuma günü başkan adaylarının listesini kabul etti.adaylıklarını koydu. Ancak sarı-kırmızılı kulüpte hemen ikinci seçim havasına girildi. Tam kapanma yasağı kalkar kalmaz Galatasaray Yönetim Kurulu'nun, yeni bir seçim tarihi açıklayacağı öğrenildi.Süreci yakından takip eden mevcut başkan adayları, yönetim-sicil-denetimdisiplin kurullarından oluşan 44 kişilik listelerini revize etmeye başladı. Türkiye genelinde Mayıs sonuna doğru yasakların kalkması beklenirken,Haziran ayının son haftasında ya da temmuz ayının ilk haftasında Galatasaray'da iptal edilen seçimin gerçekleşmesi bekleniyor.Teknik direktör Fatih Terim, son haftalarda formunu yükselten ve son 5 maçta 3 kez ağları havalandıran Emre Akbaba'dan yine vazgeçmedi. 28 yaşındaki oyuncu dün de 11'de forma giyerken, orta sahada görevini yaptı.