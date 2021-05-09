Galatasaray'da ikinci seçim yolda

Galatasaray Yönetimi, daha önce 29 Mayıs'ta yapılacağını açıkladığı Seçimli Genel Kurul'u çarşamba akşamı iptal ettiğini duyurmuştu. Yönetimin bu kararına rağmen Divan Başkanlığı, 29 Mayıs'ta seçim gerçekleşecekmiş gibi cuma günü başkan adaylarının listesini kabul etti. Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi adaylıklarını koydu. Ancak sarı-kırmızılı kulüpte hemen ikinci seçim havasına girildi. Tam kapanma yasağı kalkar kalmaz Galatasaray Yönetim Kurulu'nun, yeni bir seçim tarihi açıklayacağı öğrenildi.